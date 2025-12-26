Türkiye
Rusya ve ABD yönetiminden temsilcilerin Rus lider Putin'in talimatıyla bir görüşme yaptığı açıklandı. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
14:19 26.12.2025 (güncellendi: 14:41 26.12.2025)
Moskova, Kremlin
Moskova, Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Rusya ve ABD yönetiminden temsilcilerin Rus lider Putin'in talimatıyla bir görüşme yaptığı açıklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Rusya ve ABD yönetiminden temsilcilerin bir görüşme yaptığını belirtti.

Peskov, telefonla gerçekleştirilen görüşmede Rus tarafından Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un yer aldığını, ABD'yi ise birkaç ismin temsil ettiğini bildirdi.

📍Peskov'un açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

🔴RDIF Başkanı Dmitriyev, ABD seyahatinin sonuçlarını Putin'e bildirdi, bilgiler zaten analiz edildi

🔴Putin'in talimatı üzerine Rus ve ABD yönetiminin temsilcileri, Dmitriyev'in seyahatinin sonuçlarını konuştu

🔴Uşakov, Dmitriyev'in seyahatinin ardından ABD ile yapılan telefon görüşmelerinde Rusya'yı temsil etti

🔴Rusya ve ABD, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı

🔴Putin'in iş insanlarıyla yaptığı görüşmede Ukrayna'daki çözüm konusu gündeme geldi

🔴Asya-Pasifik bölgesinde askeri harcamalardaki her artış, tırmanmayı kışkırtmamak için dikkatli bir şekilde yapılmalıdır

🔴(Podolyak'ın Ukrayna'nın seçimler için parası olmadığı yönündeki açıklaması hakkında) Kiev, Batı'dan para alabilmek için her türlü hileye başvuruyor

🔴Putin, devlet silahlanma programı hakkında bir toplantı yapacak

Dmitriyev'in Miami'deki temasları

Rusya ve ABD temsilcileri arasında, geçen hafta sonu Ukrayna krizinin barış anlaşması imzalanarak sona erdirilmesi için Miami’de iki gün süren görüşmeler yapılmıştı.

Dmitriyev, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya gelerek çözüm arayışına devam etmişti.

ABD’nin barış planı

Kasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde Witkoff ve Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.
Witkoff ve Kushner geçtiğimiz haftalarda ABD planını, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği, buna karşılık ABD temsilcilerinin Ukrayna’dan toprak tavizleri talep ettiği öne sürülmüştü.
