Ukrayna Parlamentosu milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy’in Şubat 2026’da seferberlik yaşını 23’e indirmeyi planladığını öne sürdü. 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy’in ülke genelinde seferberlik yaşını düşürmeye hazırlandığını belirtti. Hakkında “devlete ihanet” suçlamasıyla açılan dava kapsamında tutuklu bulunan Dubinskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy’in Şubat 2026’da seferberlik yaşının 23’e indirildiğini açıklayabileceğini ifade etti.Kasım ayında Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da asker açığı nedeniyle seferberlik yaşının 25’ten 22–23 aralığına çekilmesi çağrısında bulunmuştu.Son dönemde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ciddi personel yetersizliğiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede askerlik şubeleri personelinin zorla alıkoyma ve şiddet içeren yöntemlerle seferberliğe tabi erkekleri toplamasına ilişkin görüntüler, sosyal medyada geniş yankı buluyor ve sık sık skandallara neden oluyor. İnternette dolaşıma giren çok sayıda videoda, askerlik şubesi görevlilerinin erkekleri minibüslere zorla bindirdiği, bazı durumlarda darp ve güç kullanıldığı görülüyor.Buna karşılık, seferberlik yaş grubundaki çok sayıda erkek ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışıyor, askerlik şubelerine saldırılar düzenliyor, saklanıyor veya sokağa çıkmaktan kaçınıyor. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets, daha önce yaptığı açıklamada, askerlik şubesi çalışanlarının ihlallerinin “kitlesel” boyuta ulaştığını söylemiş; bu kişilerin yetkilerini kötüye kullandığını, insanları darp ettiğini, araçlarıyla ezdiğini ve sivilleri durdurmak için kaza provokasyonlarına dahi başvurduklarını belirtmişti.

