https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/abd-zelenskiye-15-yillik-anlasma-onerdi-1102277200.html
‘ABD, Zelenskiy’e 15 yıllık anlaşma önerdi’
‘ABD, Zelenskiy’e 15 yıllık anlaşma önerdi’
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’in Washington’un Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çerçeve kapsamında 15 yıllık, uzatılabilir bir anlaşma teklif ettiğini söylediği öne... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T21:44+0300
2025-12-26T21:44+0300
2025-12-26T21:44+0300
dünya
abd
vladimir zelenskiy
steve witkoff
jared kushner
ukrayna
kiev
washington
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
axios
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_cb9cb79fba614a1aa1a6022c40c94df4.png
Axios haber portalının aktardığına göre ABD, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik öneriler paketinin bir parçası olarak Kiev’e uzun vadeli bir anlaşma taslağı sundu.Portal, Vladimir Zelenskiy’in Washington’un 15 yıl süreli ve uzatma imkanı bulunan bir anlaşma önerdiğini, kendisinin ise daha uzun vadeli bir mutabakat istediğini ve bunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi planladığını söylediğini aktardı.Habere göre Zelenskiy, daha uzun vadeli bir anlaşma talep ettiğini ve bu konuyu doğrudan Trump ile ele almayı planladığını dile getirdi.Washington yönetimi, daha önce Ukrayna krizinin çözümüne yönelik kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Kremlin, Rusya’nın görüşmelere açık olduğunu ve özellikle Anchorage platformunda sürdürülen temasları desteklemeye devam ettiğini belirtmişti.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 20–21 Aralık tarihlerinde Miami’de temaslarda bulunmuştu. Dmitriyev’in ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği, görüşmelerde Ukrayna krizi başta olmak üzere, bölgesel dosyalar ve ekonomik işbirliği konularının ele alındığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/ryabkov-kiev-ve-abdeki-destekcileri-catismanin-cozumunu-sabote-etme-cabalarini-ikiye-katladi-1102276410.html
ukrayna
kiev
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_50:0:713:497_1920x0_80_0_0_f7c0dc8df9917cdf499e14fda6e4f253.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, vladimir zelenskiy, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, kiev, washington, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), axios, kremlin
abd, vladimir zelenskiy, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, kiev, washington, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), axios, kremlin
‘ABD, Zelenskiy’e 15 yıllık anlaşma önerdi’
Vladimir Zelenskiy’in Washington’un Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çerçeve kapsamında 15 yıllık, uzatılabilir bir anlaşma teklif ettiğini söylediği öne sürdüldü.
Axios haber portalının aktardığına göre ABD, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik öneriler paketinin bir parçası olarak Kiev’e uzun vadeli bir anlaşma taslağı sundu.
Portal, Vladimir Zelenskiy’in Washington’un 15 yıl süreli ve uzatma imkanı bulunan bir anlaşma önerdiğini, kendisinin ise daha uzun vadeli bir mutabakat istediğini ve bunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi planladığını söylediğini aktardı.
Habere göre Zelenskiy, daha uzun vadeli bir anlaşma talep ettiğini ve bu konuyu doğrudan Trump ile ele almayı planladığını dile getirdi.
Washington yönetimi, daha önce Ukrayna krizinin çözümüne yönelik kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Kremlin, Rusya’nın görüşmelere açık olduğunu ve özellikle Anchorage platformunda sürdürülen temasları desteklemeye devam ettiğini belirtmişti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 20–21 Aralık tarihlerinde Miami’de temaslarda bulunmuştu. Dmitriyev’in ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği, görüşmelerde Ukrayna krizi başta olmak üzere, bölgesel dosyalar ve ekonomik işbirliği konularının ele alındığı bildirilmişti.