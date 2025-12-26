https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/abd-zelenskiye-15-yillik-anlasma-onerdi-1102277200.html

‘ABD, Zelenskiy’e 15 yıllık anlaşma önerdi’

Vladimir Zelenskiy’in Washington’un Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çerçeve kapsamında 15 yıllık, uzatılabilir bir anlaşma teklif ettiğini söylediği öne... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Axios haber portalının aktardığına göre ABD, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik öneriler paketinin bir parçası olarak Kiev’e uzun vadeli bir anlaşma taslağı sundu.Portal, Vladimir Zelenskiy’in Washington’un 15 yıl süreli ve uzatma imkanı bulunan bir anlaşma önerdiğini, kendisinin ise daha uzun vadeli bir mutabakat istediğini ve bunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi planladığını söylediğini aktardı.Habere göre Zelenskiy, daha uzun vadeli bir anlaşma talep ettiğini ve bu konuyu doğrudan Trump ile ele almayı planladığını dile getirdi.Washington yönetimi, daha önce Ukrayna krizinin çözümüne yönelik kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Kremlin, Rusya’nın görüşmelere açık olduğunu ve özellikle Anchorage platformunda sürdürülen temasları desteklemeye devam ettiğini belirtmişti.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 20–21 Aralık tarihlerinde Miami’de temaslarda bulunmuştu. Dmitriyev’in ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği, görüşmelerde Ukrayna krizi başta olmak üzere, bölgesel dosyalar ve ekonomik işbirliği konularının ele alındığı bildirilmişti.

