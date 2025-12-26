Türkiye
MİT'ten operasyon: Yeni yılda saldırı hazırlığında olan IŞİD'li Malatya'da yakalandı
MİT'ten operasyon: Yeni yılda saldırı hazırlığında olan IŞİD'li Malatya'da yakalandı
26.12.2025
2025-12-26T10:19+0300
2025-12-26T10:28+0300
MİT'ten operasyon: Yeni yılda saldırı hazırlığında olan IŞİD'li Malatya'da yakalandı

10:19 26.12.2025 (güncellendi: 10:28 26.12.2025)
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenlediği ortak operasyonda yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin'i Malatya'da yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin’in Türkiye’de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye’den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye’de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.
TRT'nin haberine göre, IŞİD'li Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.
MİT’in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin Malatya’da yakalandı.
Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.
TÜRKİYE
Hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı'ndan videolu açıklama: 'Kaçmıyorum'
09:46
