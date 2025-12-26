https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/mitten-operasyon-yeni-yilda-saldiri-hazirliginda-olan-isidli-malatyada-yakalandi--1102258539.html

MİT'ten operasyon: Yeni yılda saldırı hazırlığında olan IŞİD'li Malatya'da yakalandı

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenlediği ortak operasyonda yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin'i Malatya'da... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin’in Türkiye’de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye’den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye’de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.TRT'nin haberine göre, IŞİD'li Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.MİT’in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin Malatya’da yakalandı.Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.

