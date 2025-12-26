https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/mitten-operasyon-yeni-yilda-saldiri-hazirliginda-olan-isidli-malatyada-yakalandi--1102258539.html
MİT'ten operasyon: Yeni yılda saldırı hazırlığında olan IŞİD'li Malatya'da yakalandı
MİT'ten operasyon: Yeni yılda saldırı hazırlığında olan IŞİD'li Malatya'da yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenlediği ortak operasyonda yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin'i Malatya'da... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T10:19+0300
2025-12-26T10:19+0300
2025-12-26T10:28+0300
türki̇ye
mi̇t
işi̇d
işi̇d militanları
işi̇d saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102258700_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f169854302783a3a510b93f86e9821f9.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin’in Türkiye’de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye’den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye’de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.TRT'nin haberine göre, IŞİD'li Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.MİT’in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin Malatya’da yakalandı.Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/hakkinda-yakalama-karari-bulunan-seyma-subasindan-videolu-aciklama-kacmiyorum-1102257295.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102258700_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_92d6da73c161648bfec87c041ee2d07d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mi̇t, işi̇d, işi̇d militanları, işi̇d saldırısı
mi̇t, işi̇d, işi̇d militanları, işi̇d saldırısı
MİT'ten operasyon: Yeni yılda saldırı hazırlığında olan IŞİD'li Malatya'da yakalandı
10:19 26.12.2025 (güncellendi: 10:28 26.12.2025)
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile düzenlediği ortak operasyonda yeni yılda saldırı yapma hazırlığında olan IŞİD'li terörist İbrahim Burtakuçin'i Malatya'da yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin’in Türkiye’de IŞİD adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye’den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek IŞİD'e katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye’de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.
TRT'nin haberine göre, IŞİD'li Burtakuçin'in yurt içi ve yurt dışında birçok IŞİD sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.
MİT’in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim Burtakuçin Malatya’da yakalandı.
Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.