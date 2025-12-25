https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/abd-adalet-bakanligi-epstein-davasiyla-baglantili-bir-milyondan-fazla-belge-ortaya-cikarildi-1102204643.html
ABD Adalet Bakanlığı: Epstein davasıyla bağlantılı bir milyondan fazla belge ortaya çıkarıldı
2025-12-25T09:13+0300
ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2019 yılında hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin soruşturmayla bağlantılı olabilecek bir milyondan fazla belgenin ortaya çıkarıldığını duyurdu.Bakanlığın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu belgelerin ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından tespit edilerek Adalet Bakanlığı’na teslim edildiğini bildirdi. Açıklamada, mağdurların korunması amacıyla yasal olarak gerekli sansürleme işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, belgelerin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılmasının hedeflendiği kaydedildi. Belge sayısının fazlalığı nedeniyle yayımlama sürecinin birkaç hafta sürebileceği ifade edildi. Adalet Bakanlığı, sürecin federal yasalara tam uyum içinde yürütüleceğini vurguladı. Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi’nde artan baskılar sonrasında bakanlık, daha önce de himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ait bazı belgeleri “Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası” kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı. Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın isminin daha sık yer alması dikkat çekmişti. Federal savcıya ait bir e-posta, Trump’ın Epstein’e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu. Belgelere göre Trump’ın 1993-1996 yılları arasında en az sekiz uçuşta yolcu listesinde yer aldığı, bazı uçuşlarda Epstein’in eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell’in de bulunduğu belirtilmişti.
