Trump: ABD Nijerya'da IŞİD'e güçlü ve ölümcül bir saldırı başlattı
© AP Photo / Alex BrandonABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Nijerya'nın kuzeybatısında IŞİD terör örgütü üyelerine karşı 'ölümcül bir saldırı' düzenlediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'da IŞİD'e karşı bir saldırı başlatıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden Trump, şu ifadeleri kullandı:
Bu gece, Başkomutan olarak talimatımla, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzeybatı Nijerya'da, başta masum Hristiyanlar olmak üzere, yıllardır hatta yüzyıllardır görülmemiş seviyelerde acımasızca öldüren IŞİD teröristlerine karşı güçlü ve ölümcül bir saldırı başlattı! Daha önce bu teröristleri, Hristiyanların katliamını durdurmazlarsa cehennem azabı çekecekleri konusunda uyarmıştım ve bu gece de öyle oldu. Savaş Bakanlığı, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği gibi, çok sayıda mükemmel saldırı gerçekleştirdi. Liderliğim altında, ülkemiz radikal İslamcı terörizmin gelişmesine izin vermeyecektir. Tanrı ordumuzu kutsasın ve ölen teröristler de dahil olmak üzere herkese MUTLU NOELLER. Hristiyanların katliamı devam ederse daha da çok öleceklerdir.