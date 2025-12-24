https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/nijeryada-bir-camide-aksam-namazi-sirasinda-patlama-en-az-yedi-kisi-hayatini-kaybetti-1102190052.html

Nijerya'da bir camide akşam namazı sırasında patlama: En az yedi kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da bir camide akşam namazı sırasında patlama: En az yedi kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Nijerya'da bir camide akşam namazı esnasında patlama meydana geldi. En az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T21:54+0300

2025-12-24T21:54+0300

2025-12-24T21:54+0300

dünya

nijerya

cami

patlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102187663_0:281:1171:939_1920x0_80_0_0_17362536ac23b94cd130d952354d641c.jpg

Nijerya'nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de bulunan bir camide akşam namazı sırasında bir patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Patlamanın nedeni ise bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/nijeryada-kurtarma-operasyonu-kacirilan-100-ogrenci-kurtarildi-1101623167.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, cami, patlama