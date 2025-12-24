https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/nijeryada-bir-camide-aksam-namazi-sirasinda-patlama-en-az-yedi-kisi-hayatini-kaybetti-1102190052.html
Nijerya'da bir camide akşam namazı sırasında patlama: En az yedi kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da bir camide akşam namazı esnasında patlama meydana geldi. En az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Nijerya'nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de bulunan bir camide akşam namazı sırasında bir patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Patlamanın nedeni ise bilinmiyor.
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Patlamanın nedeni ise bilinmiyor.