Kiss’in kurucu gitaristi Ace Frehley, 74 yaşında hayatını kaybetti

Kiss grubunun efsanevi gitaristi Ace Frehley, 74 yaşında yaşamını yitirdi. “Spaceman” lakabıyla tanınan Frehley, hem grup döneminde hem solo kariyerinde rock tarihine damga vurmuştu.
Kiss’in kurucu gitaristi ve grubun orijinal üyelerinden Ace Frehley, 74 yaşında hayatını kaybetti. Frehley’in sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, New Jersey’deki evinde, yakınlarının yanında vefat ettiği bildirildi.Medyaya yansıyan bilgilere göre Frehley, bir süre önce düşme sonucu yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Müzisyenin ölüm nedeni, bu kazayla bağlantılı komplikasyonlar olarak beyin kanaması geçirdiği açıklandı. 1973’te Paul Stanley, Gene Simmons ve Peter Criss ile birlikte kurduğu Kiss grubunda “Spaceman” karakteriyle tanınan Frehley, rock tarihine geçen sahne performanslarıyla büyük yankı uyandırmıştı. Özel efektli gitarları, duman ve ışık şovlarıyla dönemin en teatral rock ikonlarından biri haline gelen sanatçı, grubun başarısında kilit rol oynadı.Ace Frehley kimdir?Asıl adı Paul Daniel Frehley olan Ace Frehley, 27 Nisan 1951’de New York’ta dünyaya geldi. 1973 yılında Kiss grubunun kurucu üyeleri arasında yer alarak müzik tarihine adını yazdırdı. Grubun sahne enerjisi, makyaj stilleri ve teatral performanslarıyla rock dünyasında devrim yarattığı dönemde, Frehley “Spaceman” (Uzay Adamı) karakteriyle öne çıktı.Kiss’in efsaneleşen şarkıları “Shock Me”, “Cold Gin”, “Rocket Ride” ve “Parasite” gibi parçalarda hem gitarist hem de vokalist olarak imzası bulunuyor. Yaratıcı gitar soloları ve benzersiz sahne stiliyle birçok müzisyene ilham verdi.Frehley, 1982 yılında gruptan ayrıldıktan sonra “Ace Frehley Band” adıyla solo kariyerine devam etti. 1978’de yayımladığı kendi adını taşıyan albümü, Kiss üyelerinin solo projeleri arasında en çok satan kayıt oldu.Yıllar içinde birkaç kez Kiss’le yeniden bir araya gelen Frehley, müzik kariyerinin yanı sıra Rock and Roll Hall of Fame’e 2014 yılında grubun diğer üyeleriyle birlikte kabul edildi.
