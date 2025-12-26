Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/suriye-sam-kirsalinda-duzenlenen-baskinda-ust-duzey-bir-isid-komutaninin-olduruldugunu-acikladi-1102248208.html
Suriye, Şam kırsalında düzenlenen baskında üst düzey bir IŞİD komutanının öldürüldüğünü açıkladı
Suriye, Şam kırsalında düzenlenen baskında üst düzey bir IŞİD komutanının öldürüldüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Suriye güvenlik güçlerinin, Şam yakınlarında düzenledikleri operasyonda IŞİD’in üst düzey militanlarından Muhammed Şahadeh’i (Ebu Ömer Şaddad) öldürdüğü... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T00:27+0300
2025-12-26T00:27+0300
dünya
ortadoğu
şam
işi̇d
sana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102248051_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_da3c78f883715917477571378f61523c.jpg
Suriye yetkilileri, güvenlik güçlerinin Şam yakınlarında IŞİD militanlarına karşı ikinci bir operasyon düzenlediğini ve Hauran valisi olarak tanımlanan grubun üst düzey bir ismini öldürdüğünü açıkladı.İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, baskında IŞİD'in Suriye'deki üst düzey komutanlarından biri ve yerel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan Muhammed Şahadeh'in (diğer adıyla Ebu Ömer Şaddad) öldürüldüğünü belirtti.Devlet haber ajansı SANA'ya göre, bu açıklama, Suriye iç güvenlik güçlerinin Şam yakınlarında ayrı bir operasyonda IŞİD'in üst düzey bir başka ismini tutuklamasından bir gün sonra geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/suriye-kaynaklari-sdg-ile-secenekler-daraldi-askeri-anlasma-gundemde-1102230351.html
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102248051_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_dbf6323f97518cb0e089641652e670d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, şam, işi̇d, sana
ortadoğu, şam, işi̇d, sana

Suriye, Şam kırsalında düzenlenen baskında üst düzey bir IŞİD komutanının öldürüldüğünü açıkladı

00:27 26.12.2025
© AP Photo / Pavel GolovkinSuriye, Şam
Suriye, Şam - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Abone ol
Suriye güvenlik güçlerinin, Şam yakınlarında düzenledikleri operasyonda IŞİD’in üst düzey militanlarından Muhammed Şahadeh’i (Ebu Ömer Şaddad) öldürdüğü bildirildi.
Suriye yetkilileri, güvenlik güçlerinin Şam yakınlarında IŞİD militanlarına karşı ikinci bir operasyon düzenlediğini ve Hauran valisi olarak tanımlanan grubun üst düzey bir ismini öldürdüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, baskında IŞİD'in Suriye'deki üst düzey komutanlarından biri ve yerel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan Muhammed Şahadeh'in (diğer adıyla Ebu Ömer Şaddad) öldürüldüğünü belirtti.
Devlet haber ajansı SANA'ya göre, bu açıklama, Suriye iç güvenlik güçlerinin Şam yakınlarında ayrı bir operasyonda IŞİD'in üst düzey bir başka ismini tutuklamasından bir gün sonra geldi.
Şam patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
DÜNYA
Suriye cumhurbaşkanlığı danışmanı 'SDG ile seçenekler daraldı' dedi, IŞİD üst düzey yetkilisi yakalandı
Dün, 17:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала