https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/suriye-sam-kirsalinda-duzenlenen-baskinda-ust-duzey-bir-isid-komutaninin-olduruldugunu-acikladi-1102248208.html
Suriye, Şam kırsalında düzenlenen baskında üst düzey bir IŞİD komutanının öldürüldüğünü açıkladı
26.12.2025
dünya
ortadoğu
şam
işi̇d
sana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102248051_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_da3c78f883715917477571378f61523c.jpg
Suriye yetkilileri, güvenlik güçlerinin Şam yakınlarında IŞİD militanlarına karşı ikinci bir operasyon düzenlediğini ve Hauran valisi olarak tanımlanan grubun üst düzey bir ismini öldürdüğünü açıkladı.İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, baskında IŞİD'in Suriye'deki üst düzey komutanlarından biri ve yerel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan Muhammed Şahadeh'in (diğer adıyla Ebu Ömer Şaddad) öldürüldüğünü belirtti.Devlet haber ajansı SANA'ya göre, bu açıklama, Suriye iç güvenlik güçlerinin Şam yakınlarında ayrı bir operasyonda IŞİD'in üst düzey bir başka ismini tutuklamasından bir gün sonra geldi.
şam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102248051_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_dbf6323f97518cb0e089641652e670d4.jpg
