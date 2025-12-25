https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/suriye-kaynaklari-sdg-ile-secenekler-daraldi-askeri-anlasma-gundemde-1102230351.html

Suriye kaynakları: SDG ile seçenekler daraldı, askeri anlaşma gündemde

Suriye kaynakları: SDG ile seçenekler daraldı, askeri anlaşma gündemde

Sputnik Türkiye

Suriye geçici Cumhurbaşkanı Danışmanı, yerel basına göre Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili seçeneklerin giderek daraldığını söyledi. Suriye TV, olası... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T17:49+0300

2025-12-25T17:49+0300

2025-12-25T17:49+0300

dünya

suriye

sdg

abd

şam

al arabiya

savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/07/1101605756_0:57:2681:1565_1920x0_80_0_0_947fbea01746eb57b272927d99c912ba.jpg

Danışman, Al Arabiya ve Suriye TV’nin haberlerine göre SDG’nin daha önce imzaladığı anlaşmalara uymadığını savunarak, örgütün bu durumun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etti.Öte yandan, Suriye geçici hükümetinin, SDG’nin silahlı unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören bir anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamasının beklendiği bildirildi.Suriye TV kanalının bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, söz konusu anlaşma kısa süre içinde duyurulabilir.27-30 Aralık işaret ediliyorHaberde, ‘ABD’nin anlaşmanın yıl bitmeden imzalanması için taraflara yoğun baskı yaptığı belirtildi.Habere göre, anlaşmanın 27-30 Aralık tarihleri arasında Şam’da ilan edilmesi bekleniyor.Anlaşmazlık başlıkları neler?Tarafların halen bazı kritik konuları müzakere ettiği kaydediliyor. Bunlar arasında:Suriye TV, SDG’nin ayrıca iki ayrı askeri tugay kurulmasında ısrarcı olduğunu aktardı. Buna göre:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/suriye-ordusu-ile-sdg-halepteki-olumcul-catismalari-durdurma-konusunda-anlasti-1102088514.html

suriye

abd

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, sdg, abd, şam, al arabiya, savunma bakanlığı