Suriye kaynakları: SDG ile seçenekler daraldı, askeri anlaşma gündemde
Suriye kaynakları: SDG ile seçenekler daraldı, askeri anlaşma gündemde
25.12.2025
Danışman, Al Arabiya ve Suriye TV’nin haberlerine göre SDG’nin daha önce imzaladığı anlaşmalara uymadığını savunarak, örgütün bu durumun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etti.Öte yandan, Suriye geçici hükümetinin, SDG’nin silahlı unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören bir anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamasının beklendiği bildirildi.Suriye TV kanalının bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, söz konusu anlaşma kısa süre içinde duyurulabilir.27-30 Aralık işaret ediliyorHaberde, ‘ABD’nin anlaşmanın yıl bitmeden imzalanması için taraflara yoğun baskı yaptığı belirtildi.Habere göre, anlaşmanın 27-30 Aralık tarihleri arasında Şam’da ilan edilmesi bekleniyor.Anlaşmazlık başlıkları neler?Tarafların halen bazı kritik konuları müzakere ettiği kaydediliyor. Bunlar arasında:Suriye TV, SDG’nin ayrıca iki ayrı askeri tugay kurulmasında ısrarcı olduğunu aktardı. Buna göre:
Suriye kaynakları: SDG ile seçenekler daraldı, askeri anlaşma gündemde
Suriye geçici Cumhurbaşkanı Danışmanı, yerel basına göre Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili seçeneklerin giderek daraldığını söyledi. Suriye TV, olası anlaşma için tarih verirken, SDG ile anlaşmazlık maddeleri de sıralandı.
Danışman, Al Arabiya ve Suriye TV’nin haberlerine göre SDG’nin daha önce imzaladığı anlaşmalara uymadığını savunarak, örgütün bu durumun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etti.
Öte yandan, Suriye geçici hükümetinin, SDG’nin silahlı unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören bir anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamasının beklendiği bildirildi.
Suriye TV kanalının bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, söz konusu anlaşma kısa süre içinde duyurulabilir.
27-30 Aralık işaret ediliyor
Haberde, ‘ABD’nin anlaşmanın yıl bitmeden imzalanması için taraflara yoğun baskı yaptığı belirtildi.
Habere göre, anlaşmanın 27-30 Aralık tarihleri arasında Şam’da ilan edilmesi bekleniyor.
Anlaşmazlık başlıkları neler?
Tarafların halen bazı kritik konuları müzakere ettiği kaydediliyor. Bunlar arasında:
Suriye hükümet güçlerinin ülkenin kuzeydoğusuna girişi,
SDG kadrolarının Savunma ve İçişleri bakanlıklarındaki görevleri,
Askeri karar alma mekanizmaları,
SDG birliklerinin idari yapısı ve yetki paylaşımı öne çıkıyor.
Suriye TV, SDG’nin ayrıca iki ayrı askeri tugay kurulmasında ısrarcı olduğunu aktardı. Buna göre:
İlki, kadınlardan oluşan ve ayrı komutaya sahip bir tugay (Savunma Bakanlığı’na bağlı),
İkincisi ise ‘terörle mücadeleye odaklı özel bir tugay’ talebi.