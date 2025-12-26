https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/suriye-disisleri-kaynaklari-sdg-ile-gorusmeler-teorik-duzeyde-kaldi-1102267278.html

Suriye dışişleri kaynakları: SDG ile görüşmeler teorik düzeyde kaldı

Suriye dışişleri kaynakları: SDG ile görüşmeler teorik düzeyde kaldı

Sputnik Türkiye

Suriye dışişlerinden bir kaynak, SDG ile yürütülen görüşmelerin bugüne kadar somut bir sonuç üretmediğini belirterek ‘yapılan açıklamaların uygulamaya... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-26T14:55+0300

2025-12-26T14:55+0300

2025-12-26T14:55+0300

dünya

suriye

sdg

dışişleri bakanlığı

sana

haberler

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099272557_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afa515318dc5751f36dd48b625b84c18.jpg

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Suriye resmi haber ajansı SANA’ya verdiği demeçte SDG’nin ülkenin birliğine ilişkin açıklamalarının, Suriye’nin kuzeydoğusundaki fiili durumla örtüşmediğini söyledi.Yetkiliye göre bölgede ‘idari, güvenlik ve askeri kurumlar devlet yapılarından bağımsız şekilde faaliyet gösteriyor; bu durum birliği güçlendirmekten ziyade bölünmeyi’ derinleştiriyor.Bakanlık yetkilisi, söz konusu kurumların devlet yapısına entegrasyonuna yönelik görüşmelerin bugüne kadar ‘teorik düzeyde kaldığını, somut adımların ve net bir takvimin ortaya konulmadığını’ belirtti.Bu durumun, 10 Mart’ta varıldığı belirtilen anlaşmanın uygulanmasına yönelik ciddiyet konusunda soru işaretleri yarattığını ifade etti.‘Sahada elle tutulur sonuç üretmedi’Yetkili, SDG’nin Suriye devletiyle diyalog yürütüldüğüne dair açıklamalarına rağmen bu temasların sahada elle tutulur bir sonuç üretmediğini söyledi. Açıklamaların, siyasi baskıyı savuşturmayı ve tıkanıklık ortamında medya pozisyonu almayı amaçladığını ve gerçek bir uygulama iradesi görülmediğini dile getirdi.Askeri boyuta da değinen yetkili, Suriye ordusu dışında kalan, bağımsız komuta yapısına ve dış bağlantılara sahip silahlı grupların varlığının egemenliği zedelediğini ve istikrarı engellediğini söyledi. SDG’nin ‘sınır kapıları ve geçiş noktaları üzerindeki tek taraflı kontrolünün, bunların bir pazarlık aracı olarak kullanılmasının da ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini’ kaydetti.‘Petrol tüm Suriyelilere aittir’ söylemiEnerji kaynakları konusunda ise yetkili, 'petrol tüm Suriyelilere aittir”'yönündeki söylemlerin, gelirler devlet kurumları aracılığıyla yönetilmediği ve ulusal bütçeye dahil edilmediği sürece anlam taşımadığını kaydetti. Görüşlerin yakınlaştığı iddialarının da, açık ve zamanla sınırlandırılmış uygulama mekanizmaları içeren resmi anlaşmalara dönüşmedikçe karşılıksız kalacağını belirtti.Açıklamanın sonunda, gündemdeki ‘yetki devri’ önerilerinin idari düzenlemelerin ötesine geçerek siyasi ve güvenlik alanlarında da ademi merkeziyetçiliği içerdiği. Bunun devletin birliğini tehdit ettiği ve fiili yapıları kalıcılaştırdığı savunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/suriyede-bir-camide-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1102264811.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, sdg, dışişleri bakanlığı, sana, haberler, türkiye