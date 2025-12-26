https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/suriye-disisleri-kaynaklari-sdg-ile-gorusmeler-teorik-duzeyde-kaldi-1102267278.html
Suriye dışişleri kaynakları: SDG ile görüşmeler teorik düzeyde kaldı
Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Suriye resmi haber ajansı SANA’ya verdiği demeçte SDG’nin ülkenin birliğine ilişkin açıklamalarının, Suriye’nin kuzeydoğusundaki fiili durumla örtüşmediğini söyledi.Yetkiliye göre bölgede ‘idari, güvenlik ve askeri kurumlar devlet yapılarından bağımsız şekilde faaliyet gösteriyor; bu durum birliği güçlendirmekten ziyade bölünmeyi’ derinleştiriyor.Bakanlık yetkilisi, söz konusu kurumların devlet yapısına entegrasyonuna yönelik görüşmelerin bugüne kadar ‘teorik düzeyde kaldığını, somut adımların ve net bir takvimin ortaya konulmadığını’ belirtti.Bu durumun, 10 Mart’ta varıldığı belirtilen anlaşmanın uygulanmasına yönelik ciddiyet konusunda soru işaretleri yarattığını ifade etti.‘Sahada elle tutulur sonuç üretmedi’Yetkili, SDG’nin Suriye devletiyle diyalog yürütüldüğüne dair açıklamalarına rağmen bu temasların sahada elle tutulur bir sonuç üretmediğini söyledi. Açıklamaların, siyasi baskıyı savuşturmayı ve tıkanıklık ortamında medya pozisyonu almayı amaçladığını ve gerçek bir uygulama iradesi görülmediğini dile getirdi.Askeri boyuta da değinen yetkili, Suriye ordusu dışında kalan, bağımsız komuta yapısına ve dış bağlantılara sahip silahlı grupların varlığının egemenliği zedelediğini ve istikrarı engellediğini söyledi. SDG’nin ‘sınır kapıları ve geçiş noktaları üzerindeki tek taraflı kontrolünün, bunların bir pazarlık aracı olarak kullanılmasının da ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini’ kaydetti.‘Petrol tüm Suriyelilere aittir’ söylemiEnerji kaynakları konusunda ise yetkili, 'petrol tüm Suriyelilere aittir”'yönündeki söylemlerin, gelirler devlet kurumları aracılığıyla yönetilmediği ve ulusal bütçeye dahil edilmediği sürece anlam taşımadığını kaydetti. Görüşlerin yakınlaştığı iddialarının da, açık ve zamanla sınırlandırılmış uygulama mekanizmaları içeren resmi anlaşmalara dönüşmedikçe karşılıksız kalacağını belirtti.Açıklamanın sonunda, gündemdeki ‘yetki devri’ önerilerinin idari düzenlemelerin ötesine geçerek siyasi ve güvenlik alanlarında da ademi merkeziyetçiliği içerdiği. Bunun devletin birliğini tehdit ettiği ve fiili yapıları kalıcılaştırdığı savunuldu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Suriye resmi haber ajansı SANA’ya verdiği demeçte SDG’nin ülkenin birliğine ilişkin açıklamalarının, Suriye’nin kuzeydoğusundaki fiili durumla örtüşmediğini söyledi.
Yetkiliye göre bölgede ‘idari, güvenlik ve askeri kurumlar devlet yapılarından bağımsız şekilde faaliyet gösteriyor; bu durum birliği güçlendirmekten ziyade bölünmeyi’ derinleştiriyor.
Bakanlık yetkilisi, söz konusu kurumların devlet yapısına entegrasyonuna yönelik görüşmelerin bugüne kadar ‘teorik düzeyde kaldığını, somut adımların ve net bir takvimin ortaya konulmadığını’ belirtti.
Bu durumun, 10 Mart’ta varıldığı belirtilen anlaşmanın uygulanmasına yönelik ciddiyet konusunda soru işaretleri yarattığını ifade etti.
‘Sahada elle tutulur sonuç üretmedi’
Yetkili, SDG’nin Suriye devletiyle diyalog yürütüldüğüne dair açıklamalarına rağmen bu temasların sahada elle tutulur bir sonuç üretmediğini söyledi. Açıklamaların, siyasi baskıyı savuşturmayı ve tıkanıklık ortamında medya pozisyonu almayı amaçladığını ve gerçek bir uygulama iradesi görülmediğini dile getirdi.
Askeri boyuta da değinen yetkili, Suriye ordusu dışında kalan, bağımsız komuta yapısına ve dış bağlantılara sahip silahlı grupların varlığının egemenliği zedelediğini ve istikrarı engellediğini söyledi. SDG’nin ‘sınır kapıları ve geçiş noktaları üzerindeki tek taraflı kontrolünün, bunların bir pazarlık aracı olarak kullanılmasının da ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini’ kaydetti.
‘Petrol tüm Suriyelilere aittir’ söylemi
Enerji kaynakları konusunda ise yetkili, 'petrol tüm Suriyelilere aittir”'yönündeki söylemlerin, gelirler devlet kurumları aracılığıyla yönetilmediği ve ulusal bütçeye dahil edilmediği sürece anlam taşımadığını kaydetti. Görüşlerin yakınlaştığı iddialarının da, açık ve zamanla sınırlandırılmış uygulama mekanizmaları içeren resmi anlaşmalara dönüşmedikçe karşılıksız kalacağını belirtti.
Açıklamanın sonunda, gündemdeki ‘yetki devri’ önerilerinin idari düzenlemelerin ötesine geçerek siyasi ve güvenlik alanlarında da ademi merkeziyetçiliği içerdiği. Bunun devletin birliğini tehdit ettiği ve fiili yapıları kalıcılaştırdığı savunuldu.