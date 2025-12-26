Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/disisleri-bakanligindan-somaliland-aciklamasi-hukuk-disi-eylemlerinin-yeni-bir-ornegi-1102276942.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somaliland açıklaması: 'Hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somaliland açıklaması: 'Hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanıdığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Keçeli, sosyal medya...
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland’ın bağımsızlığını tanıdığını duyurdu.Açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini ifade eden Keçeli, Somali halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve Afrika Boynuzu’nda barış ve istikrarın önemini koruduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/israil-somalilandi-taniyan-ilk-ulke-oldu-1102274816.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somaliland açıklaması: 'Hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği'

21:03 26.12.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Somaliland’ın bağımsızlığını tanıdığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, söz konusu adımın İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel istikrarsızlığı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland’ın bağımsızlığını tanıdığını duyurdu.
Açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir.
Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini ifade eden Keçeli, Somali halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve Afrika Boynuzu’nda barış ve istikrarın önemini koruduğunu kaydetti.
Somaliland bayrağı ve haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
DÜNYA
İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu
18:02
