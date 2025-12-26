https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/disisleri-bakanligindan-somaliland-aciklamasi-hukuk-disi-eylemlerinin-yeni-bir-ornegi-1102276942.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somaliland açıklaması: 'Hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somaliland açıklaması: 'Hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Somaliland’ın bağımsızlığını tanıdığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Keçeli, sosyal medya... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T21:03+0300
2025-12-26T21:03+0300
2025-12-26T21:03+0300
dünya
türkiye
türkiye cumhuriyeti
somali
somali karasuları
somali'nin ankara büyükelçiliği
somaliland
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102276750_0:49:495:327_1920x0_80_0_0_7de6eadc7ef3cae07aae3bf3e776f17c.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland’ın bağımsızlığını tanıdığını duyurdu.Açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini ifade eden Keçeli, Somali halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve Afrika Boynuzu’nda barış ve istikrarın önemini koruduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/israil-somalilandi-taniyan-ilk-ulke-oldu-1102274816.html
türkiye cumhuriyeti
somali
somali karasuları
somaliland
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1a/1102276750_10:0:485:356_1920x0_80_0_0_85d18ce4f6d22247c9792224f2d209b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, türkiye cumhuriyeti, somali, somali karasuları, somali'nin ankara büyükelçiliği, somaliland, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi
türkiye, türkiye cumhuriyeti, somali, somali karasuları, somali'nin ankara büyükelçiliği, somaliland, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somaliland açıklaması: 'Hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Somaliland’ın bağımsızlığını tanıdığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, söz konusu adımın İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel istikrarsızlığı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneği olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland’ın bağımsızlığını tanıdığını duyurdu.
Açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir.
Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini ifade eden Keçeli, Somali halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve Afrika Boynuzu’nda barış ve istikrarın önemini koruduğunu kaydetti.