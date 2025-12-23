https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/sile-belediyesine-operasyon-23-gozalti-1102082602.html
Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltı
Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin... 23.12.2025
Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltı
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.