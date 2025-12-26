https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/samsunspor-baskani-yildirimdan-resmi-aciklama-musaba-artik-fenerbahcenin-oyuncusu-1102272959.html

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan resmi açıklama: 'Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu'

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan resmi açıklama: 'Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'yle Musaba transferi üzerinden yaşanan süreçle ilgili UEFA’ya şikayet iddialarına açıklık getirdi. Yıldırım... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Anthony Musaba'yla ilgili resmi açıklama Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan geldi.Yıldırım, A Spor'a yaptığı açıklamada ''Henüz böyle bir şikayette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz, şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe’nin oyuncusu” dedi.Konunun kapandığını vurgulayan Yıldırım, iki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin devam edeceğinin de altını çizdi.

