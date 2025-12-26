Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/samsunspor-baskani-yildirimdan-resmi-aciklama-musaba-artik-fenerbahcenin-oyuncusu-1102272959.html
Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan resmi açıklama: 'Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu'
Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan resmi açıklama: 'Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu'
Sputnik Türkiye
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'yle Musaba transferi üzerinden yaşanan süreçle ilgili UEFA’ya şikayet iddialarına açıklık getirdi. Yıldırım... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T17:19+0300
2025-12-26T17:19+0300
spor
fenerbahçe
samsunspor
anthony musaba
transfer
transfermarkt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102199760_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_c5375f3f200f4c8f7916d305d92e8ce0.jpg
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Anthony Musaba'yla ilgili resmi açıklama Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan geldi.Yıldırım, A Spor'a yaptığı açıklamada ''Henüz böyle bir şikayette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz, şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe’nin oyuncusu” dedi.Konunun kapandığını vurgulayan Yıldırım, iki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin devam edeceğinin de altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/samsunspor-anthony-musaba-kulubumuzun-yazili-izni-olmadan-baska-kuluplerle-gorusemez-1102214505.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102199760_100:0:663:422_1920x0_80_0_0_a3cb917f04ef5db0a72b22891580d2af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, samsunspor, anthony musaba, transfer, transfermarkt
fenerbahçe, samsunspor, anthony musaba, transfer, transfermarkt

Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan resmi açıklama: 'Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu'

17:19 26.12.2025
© AAMusaba
Musaba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
© AA
Abone ol
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'yle Musaba transferi üzerinden yaşanan süreçle ilgili UEFA’ya şikayet iddialarına açıklık getirdi. Yıldırım, Musaba'nın sarı lacivertli takımın oyuncusu olduğunu ve şikayet etmeyeceklerini duyurdu.
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Anthony Musaba'yla ilgili resmi açıklama Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan geldi.
Yıldırım, A Spor'a yaptığı açıklamada ''Henüz böyle bir şikayette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz, şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe’nin oyuncusu” dedi.
Konunun kapandığını vurgulayan Yıldırım, iki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin devam edeceğinin de altını çizdi.
Anthony Musaba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
SPOR
Samsunspor: Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez
Dün, 13:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала