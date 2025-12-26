https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/samsunspor-baskani-yildirimdan-resmi-aciklama-musaba-artik-fenerbahcenin-oyuncusu-1102272959.html
Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan resmi açıklama: 'Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu'
Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan resmi açıklama: 'Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu'
Sputnik Türkiye
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'yle Musaba transferi üzerinden yaşanan süreçle ilgili UEFA’ya şikayet iddialarına açıklık getirdi. Yıldırım... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T17:19+0300
2025-12-26T17:19+0300
2025-12-26T17:19+0300
spor
fenerbahçe
samsunspor
anthony musaba
transfer
transfermarkt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102199760_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_c5375f3f200f4c8f7916d305d92e8ce0.jpg
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Anthony Musaba'yla ilgili resmi açıklama Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan geldi.Yıldırım, A Spor'a yaptığı açıklamada ''Henüz böyle bir şikayette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz, şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe’nin oyuncusu” dedi.Konunun kapandığını vurgulayan Yıldırım, iki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin devam edeceğinin de altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/samsunspor-anthony-musaba-kulubumuzun-yazili-izni-olmadan-baska-kuluplerle-gorusemez-1102214505.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/19/1102199760_100:0:663:422_1920x0_80_0_0_a3cb917f04ef5db0a72b22891580d2af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, samsunspor, anthony musaba, transfer, transfermarkt
fenerbahçe, samsunspor, anthony musaba, transfer, transfermarkt
Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan resmi açıklama: 'Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu'
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'yle Musaba transferi üzerinden yaşanan süreçle ilgili UEFA’ya şikayet iddialarına açıklık getirdi. Yıldırım, Musaba'nın sarı lacivertli takımın oyuncusu olduğunu ve şikayet etmeyeceklerini duyurdu.
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Anthony Musaba'yla ilgili resmi açıklama Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan geldi.
Yıldırım, A Spor'a yaptığı açıklamada ''Henüz böyle bir şikayette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz, şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe’nin oyuncusu” dedi.
Konunun kapandığını vurgulayan Yıldırım, iki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin devam edeceğinin de altını çizdi.