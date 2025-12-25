Samsunspor: Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez
Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürülen Samsunspor futbolcusu Anthony Musaba hakkında kulüpten sert bir açıklama yapıldı. Samsunspor kulübü açıklamasında "Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de sarı-lacivertli ekip, Kasım ayından bu yana teknik direktör Domenico Tedesco’nun onayıyla Süper Lig’de forma giyen Anthony Musaba’yı gündemine aldı. Musaba'nın Fenerbahçe ile anlaştığı hafta içinde basına yansırken dikkat çeken bir açıklama Samsunspor'dan geldi.
Samsunspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir. Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir."
"FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz. Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."
