Rus Dışişleri: Dost olmayan ülkeler Rusya'yı yenmenin imkansız olduğunu kabul etti
16:54 26.12.2025 (güncellendi: 16:59 26.12.2025)
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
© Sputnik / Максим Блинов
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı '2025 Yılı Dış Politikasının Temel Sonuçları' adlı bir değerlendirme yayımladı. Söz konusu belgede birçok başlık yer alırken, 'dost olmayan ülkelerin Rusya'yı yenmenin imkansız olduğunu kabul ettiği' cümlesinin altı çizildi.
Rus Dışişleri tarafından yapılan yazılı değerlendirmede, dost olmayan ülkelerin Rusya'ya 'stratejik bir yenilgi' yaşatmanın imkansız olduğunu kabul etmek zorunda kaldığı belirtilirken Ukrayna'da ateşkes yapılması konseptine geçtikleri vurgulandı.
Söz konusu açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Ulusal çıkarların kararlı bir şekilde savunulması, hükümetleri dost olmayan ve Rusya karşıtı eylemlerde bulunan ülkelerle münasebetlerde onları Rusya’ya 'saha savaşında stratejik yenilgi' yaşatmanın imkansız olduğunu kabul etmeye zorladı ve Ukrayna’da derhal çatışmaları durdurma konseptine geçmeye mecbur etti.
'Alaska’daki görüşmenin sonuçları Ukrayna’daki çözümün temeli olabilir'
Söz konusu değerlendirme açıklamasında, Rusya ve ABD’nin Alaska’daki zirvesi sırasında sağlanan anlayışların, Ukrayna çevresindeki çatışmanın çözümünün temelini oluşturabileceği kaydedildi.
Açıklama şu cümleler ile devam etti:
15 Ağustos’ta Alaska'da gerçekleşen Rusya-ABD Zirvesi esnasında, Ukrayna çevresindeki çatışmanın çözümünün temelini oluşturabilecek anlayışlar sağlandı. Bu anlayışlar, çatışmanın ana nedenlerinin ortadan kaldırılması yoluyla, NATO’nun genişlemesiyle Rusya’ya yöneltilen askeri tehditler ile Rus ve Rusça konuşan nüfusun haklarını kısıtlayan politika dahil olmak üzere çözüme katkıda bulunabilir.
Açıklamada ayrıca ABD’nin desteğiyle İstanbul sürecinin yeniden başlatıldığı hatırlatıldı.
'Rusya, 2025’te çok kutuplu dünya düzeninin güçlendirilmesine önemli katkı sağladı'
Dışişleri tarafından yayımlanan 2025 yılı dış politika faaliyetlerinin özetinde, "Rusya, 2025 yılında adil ve çok kutuplu dünya düzeninin temellerinin güçlendirilmesine önemli katkıda bulundu" cümlesi yer aldı.
Belge şu cümleler ile sürdürüldü:
2025 yılında Rusya, uluslararası hukuk ve devletler arası iş birliği temelinde adil çok kutuplu dünya düzeninin güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. Ülkenin hayati ulusal çıkarlarını korumaya yönelik kararlı adımlar atıldı. Öncelik yakın çevre ve Avrasya bölgesi üzerine verildi. Dünya'nın çoğunluğuna dahil devletler ve birliklerle pratik iş birliği önemli ölçüde genişletildi.
'Geleneksel ve sosyal medyada Rusya hakkında sahte haberlere karşı mücadele güçlendirildi'
Açıklamada ek olarak yabancı medya ve sosyal medyada Rusya hakkında yayılan yanlış bilgilere karşı mücadelenin 2025 yılında yoğunlaştırıldığının altı çizildi.
Söz konusu açıklamada, "Yabancı medya ve sosyal medyada Rusya hakkında yayılan yanlış bilgilere karşı mücadele yoğunlaştırıldı; bu kapsamda Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı çerçevesinde yabancı ortaklarla iş birliği de yapıldı" denildi.