Rus Dışişleri: Dost olmayan ülkeler Rusya'yı yenmenin imkansız olduğunu kabul etti

Rus Dışişleri: Dost olmayan ülkeler Rusya'yı yenmenin imkansız olduğunu kabul etti

26.12.2025

Rus Dışişleri tarafından yapılan yazılı değerlendirmede, dost olmayan ülkelerin Rusya'ya 'stratejik bir yenilgi' yaşatmanın imkansız olduğunu kabul etmek zorunda kaldığı belirtilirken Ukrayna'da ateşkes yapılması konseptine geçtikleri vurgulandı.Söz konusu açıklamada şu cümlelere yer verildi:'Alaska’daki görüşmenin sonuçları Ukrayna’daki çözümün temeli olabilir'Söz konusu değerlendirme açıklamasında, Rusya ve ABD’nin Alaska’daki zirvesi sırasında sağlanan anlayışların, Ukrayna çevresindeki çatışmanın çözümünün temelini oluşturabileceği kaydedildi.Açıklama şu cümleler ile devam etti:Açıklamada ayrıca ABD’nin desteğiyle İstanbul sürecinin yeniden başlatıldığı hatırlatıldı.'Rusya, 2025’te çok kutuplu dünya düzeninin güçlendirilmesine önemli katkı sağladı'Dışişleri tarafından yayımlanan 2025 yılı dış politika faaliyetlerinin özetinde, "Rusya, 2025 yılında adil ve çok kutuplu dünya düzeninin temellerinin güçlendirilmesine önemli katkıda bulundu" cümlesi yer aldı.Belge şu cümleler ile sürdürüldü:'Geleneksel ve sosyal medyada Rusya hakkında sahte haberlere karşı mücadele güçlendirildi'Açıklamada ek olarak yabancı medya ve sosyal medyada Rusya hakkında yayılan yanlış bilgilere karşı mücadelenin 2025 yılında yoğunlaştırıldığının altı çizildi.Söz konusu açıklamada, "Yabancı medya ve sosyal medyada Rusya hakkında yayılan yanlış bilgilere karşı mücadele yoğunlaştırıldı; bu kapsamda Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı çerçevesinde yabancı ortaklarla iş birliği de yapıldı" denildi.

