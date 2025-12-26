https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/rusya-savunma-bakanligindan-2027-2036-silahlanma-programi-aciklamasi-nukleer-uclunun-1102272826.html

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 2027-2036 Silahlanma Programı açıklaması: Nükleer üçlünün modernizasyonuna önem verildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 2027-2036 Silahlanma Programı açıklaması: Nükleer üçlünün modernizasyonuna önem verildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirici materyallerde, 2027-2036 yıllarını kapsayan Devlet Silahlanma Programı'nda nükleer üçlünün... 26.12.2025

Söz konusu materyaller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlık ettiği Devlet Silahlanma Programı toplantısına ilişkin basılan bilgilendirici materyallerde yer aldı.Söz konusu belgede şu cümleler kaydedildi:Daha önce devlet silahlanma programına ilişkin yapılan bir toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılıyla karşılaştırıldığında, Özel Askeri Operasyon sırasında özellikle talep gören ürün ve teçhizatın üretiminin 2025 yılında katlanarak arttığını belirtmişti.Yapay zeka teknolojilerinin yaygın biçimde uygulanması öngörülüyor2027-2036 yıllarını kapsayan Devlet Silahlanma Programı kapsamında yapay zeka teknolojilerinin yaygın biçimde hayata geçirilmesi planlanıyor.Söz konusu plan materyallerde, "2027-2036 yıllarını kapsayan Devlet Silahlanma Programı çerçevesinde, yapay zeka dahil olmak üzere yenilikçi teknolojilerin yaygın biçimde uygulanması planlanmaktadır" ifadeleri ile yer aldı.2027-2036 yıllarını kapsayan Devlet Silahlanma Programı çerçevesinde, yapay zekâ dâhil olmak üzere yenilikçi teknolojilerin yaygın biçimde hayata geçirilmesinin planladığını açıklandı. Buna göre yüksek öncelikli alanlar arasında stratejik nükleer kuvvetler, uzay sistemleri, hava savunma kompleksleri, haberleşme, elektronik harp ve komuta-kontrol sistemleri, insansız sistemler ve robotik kompleksler ile temel olarak yeni teknolojilere dayanan silah sistemleri yer aldı.2036’ya kadar olan Devlet Silahlanma Programı savunma sanayiinin gelişimiyle senkronize edildi2027-2036 yıllarını kapsayan Savunma Sanayii Kompleksi’nin geliştirilmesine yönelik devlet programının, Devlet Silahlanma Programı ile ayrılmaz biçimde bağlantılı olduğu ve onunla senkronize edildiği, yeni GSP’ye ilişkin toplantıya ait bilgilendirici materyallerde belirtildi. Bilgilendirici materyallerde şu cümleler yer aldı:Ayrıca yeni Devlet Silahlanma Programı’nın oluşturulmasındaki ilkelerden birinin deneysel-tasarım çalışmalarının senkronizasyonu ile test ve poligon altyapısının geliştirilmesi olduğu belirtildi.Söz konusu husus, “Yeni Devlet Silahlanma Programı’nın oluşturulmasındaki ilkelerden biri de, deneysel-tasarım çalışmalarının yürütülmesi, silah ve özel teçhizat alımlarının senkronize edilmesi, altyapının oluşturulması ile test ve poligon altyapısının geliştirilmesidir” cümleleri ile materyallerde yer aldı.

