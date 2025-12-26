https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/rusya-savunma-bakanligi-plesetskten-firlatilan-soyuz-21a-roketi-askeri-uyduyu-yorungeye-yerlestirdi-1102248693.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Plesetsk’ten fırlatılan Soyuz-2.1a roketi askeri uyduyu yörüngeye yerleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Plesetsk’ten fırlatılan Soyuz-2.1a roketi askeri uyduyu yörüngeye yerleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz-2.1a roketinin taşıdığı askeri uydunun hedef yörüngeye başarıyla... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T01:14+0300
2025-12-26T01:14+0300
2025-12-26T01:14+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
arhangelsk
plesetsk uzay üssü
soyuz-2.1a
yörünge
rus hava-uzay kuvvetleri
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/05/1049533072_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_47a48ce45cc8d550c3e6319110d312ce.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk kozmodromundan fırlatılan Soyuz-2.1a tipi taşıyıcı roket, yörüngeye askeri uyduyu yerleştirdi. Roketin, 25 Aralık günü Moskova saatiyle 17.11’de (TSİ ile aynı) planlandığı şekilde havalandığı belirtildi.Bakanlık, roket fırlatmasının ve uzay aracının hedef yörüngeye çıkarılmasının “normal çalışma düzeninde” gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, uydunun hedeflenen yörüngeye öngörülen zamanda ulaştırıldığı ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı uzay birliklerinin yer istasyonları tarafından komuta ve kontrolünün alındığı kaydedildi.Uydudan telemetri verisi alındığı, tüm yerleşik sistemlerin de planlandığı gibi çalıştığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/starlink-uydusu-yorungede-patladi-dunyaya-dusuyor-1102046674.html
arhangelsk
plesetsk uzay üssü
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/05/1049533072_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_e8e66bc81a505d8fc4a60e605f75ce3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, arhangelsk, plesetsk uzay üssü, soyuz-2.1a, yörünge, rus hava-uzay kuvvetleri, moskova
rusya savunma bakanlığı, arhangelsk, plesetsk uzay üssü, soyuz-2.1a, yörünge, rus hava-uzay kuvvetleri, moskova
Rusya Savunma Bakanlığı: Plesetsk’ten fırlatılan Soyuz-2.1a roketi askeri uyduyu yörüngeye yerleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz-2.1a roketinin taşıdığı askeri uydunun hedef yörüngeye başarıyla yerleştirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk kozmodromundan fırlatılan Soyuz-2.1a tipi taşıyıcı roket, yörüngeye askeri uyduyu yerleştirdi. Roketin, 25 Aralık günü Moskova saatiyle 17.11’de (TSİ ile aynı) planlandığı şekilde havalandığı belirtildi.
Bakanlık, roket fırlatmasının ve uzay aracının hedef yörüngeye çıkarılmasının “normal çalışma düzeninde” gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, uydunun hedeflenen yörüngeye öngörülen zamanda ulaştırıldığı ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı uzay birliklerinin yer istasyonları tarafından komuta ve kontrolünün alındığı kaydedildi.
Uydudan telemetri verisi alındığı, tüm yerleşik sistemlerin de planlandığı gibi çalıştığı ifade edildi.