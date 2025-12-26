https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/rusya-savunma-bakanligi-plesetskten-firlatilan-soyuz-21a-roketi-askeri-uyduyu-yorungeye-yerlestirdi-1102248693.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Plesetsk’ten fırlatılan Soyuz-2.1a roketi askeri uyduyu yörüngeye yerleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Plesetsk’ten fırlatılan Soyuz-2.1a roketi askeri uyduyu yörüngeye yerleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılan Soyuz-2.1a roketinin taşıdığı askeri uydunun hedef yörüngeye başarıyla... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-26T01:14+0300

2025-12-26T01:14+0300

2025-12-26T01:14+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

arhangelsk

plesetsk uzay üssü

soyuz-2.1a

yörünge

rus hava-uzay kuvvetleri

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/05/1049533072_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_47a48ce45cc8d550c3e6319110d312ce.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk kozmodromundan fırlatılan Soyuz-2.1a tipi taşıyıcı roket, yörüngeye askeri uyduyu yerleştirdi. Roketin, 25 Aralık günü Moskova saatiyle 17.11’de (TSİ ile aynı) planlandığı şekilde havalandığı belirtildi.Bakanlık, roket fırlatmasının ve uzay aracının hedef yörüngeye çıkarılmasının “normal çalışma düzeninde” gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, uydunun hedeflenen yörüngeye öngörülen zamanda ulaştırıldığı ve Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı uzay birliklerinin yer istasyonları tarafından komuta ve kontrolünün alındığı kaydedildi.Uydudan telemetri verisi alındığı, tüm yerleşik sistemlerin de planlandığı gibi çalıştığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/starlink-uydusu-yorungede-patladi-dunyaya-dusuyor-1102046674.html

arhangelsk

plesetsk uzay üssü

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, arhangelsk, plesetsk uzay üssü, soyuz-2.1a, yörünge, rus hava-uzay kuvvetleri, moskova