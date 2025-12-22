https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/starlink-uydusu-yorungede-patladi-dunyaya-dusuyor-1102046674.html

Starlink uydusu yörüngede patladı: Dünya'ya düşüyor

SpaceX, yörüngede bulunan Starlink uydularından birinin patladığını ve uydunun işlevini yitirerek Dünya’ya doğru alçalmaya başladığını doğruladı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-22T12:50+0300

2025-12-22T12:50+0300

2025-12-22T12:50+0300

Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, olayın dış bir müdahale ya da çarpışma sonucu değil, uydunun kendi sisteminde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.Teknik arıza patlamaya yol açtıStarlink’in resmi açıklamasına göre, 17 Aralık’ta 35956 numaralı uyduda bir anomali tespit edildi. Yaklaşık 418 kilometre irtifada uydudan gelen sinyal kesildi. Yapılan incelemelerde, itki tankında bir sızıntı oluştuğu ve bu durumun uydunun yörüngesini hızla kaybetmesine neden olduğu belirtildi.Uydu, bu arızanın ardından yaklaşık saatte 4 kilometre hızla alçalmaya başladı.Parçalar tehdit oluşturmuyorPatlama sonrası ortaya çıkan küçük parçaların takip edilebildiğini belirten SpaceX, bu parçaların düşük hızda hareket ettiğini ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer uydular için bir risk oluşturmadığını bildirdi.Buna karşın olay, bilim insanlarının uzun süredir dikkat çektiği uzay çöplüğü sorununu yeniden gündeme getirdi. Şirket, parçaların izlenmesi için NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri ile koordinasyon halinde çalıştığını açıkladı.Dünya’ya giriş süreci güvenli olacakİşlevini kaybeden uydunun şu anda kontrolsüz şekilde yalpalayarak alçalmaya devam ettiği ve önümüzdeki haftalarda Dünya atmosferine girmesinin beklendiği belirtildi. SpaceX, uydunun atmosfere giriş sırasında tamamen yanarak yok olacağını ve yeryüzüne parça düşme riskinin bulunmadığını vurguladı.Uydunun izlediği rotanın Uluslararası Uzay İstasyonu’nun altından geçtiği, bu nedenle istasyon ya da astronotlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı da açıklandı.

