https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/starlink-uydusu-yorungede-patladi-dunyaya-dusuyor-1102046674.html
Starlink uydusu yörüngede patladı: Dünya'ya düşüyor
Starlink uydusu yörüngede patladı: Dünya'ya düşüyor
Sputnik Türkiye
SpaceX, yörüngede bulunan Starlink uydularından birinin patladığını ve uydunun işlevini yitirerek Dünya’ya doğru alçalmaya başladığını doğruladı. 22.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-22T12:50+0300
2025-12-22T12:50+0300
2025-12-22T12:50+0300
dünya
elon musk
spacex
uluslararası uzay i̇stasyonu
nasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101853094_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a0afc8f74c666694163275dd64020a34.jpg
Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, olayın dış bir müdahale ya da çarpışma sonucu değil, uydunun kendi sisteminde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.Teknik arıza patlamaya yol açtıStarlink’in resmi açıklamasına göre, 17 Aralık’ta 35956 numaralı uyduda bir anomali tespit edildi. Yaklaşık 418 kilometre irtifada uydudan gelen sinyal kesildi. Yapılan incelemelerde, itki tankında bir sızıntı oluştuğu ve bu durumun uydunun yörüngesini hızla kaybetmesine neden olduğu belirtildi.Uydu, bu arızanın ardından yaklaşık saatte 4 kilometre hızla alçalmaya başladı.Parçalar tehdit oluşturmuyorPatlama sonrası ortaya çıkan küçük parçaların takip edilebildiğini belirten SpaceX, bu parçaların düşük hızda hareket ettiğini ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer uydular için bir risk oluşturmadığını bildirdi.Buna karşın olay, bilim insanlarının uzun süredir dikkat çektiği uzay çöplüğü sorununu yeniden gündeme getirdi. Şirket, parçaların izlenmesi için NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri ile koordinasyon halinde çalıştığını açıkladı.Dünya’ya giriş süreci güvenli olacakİşlevini kaybeden uydunun şu anda kontrolsüz şekilde yalpalayarak alçalmaya devam ettiği ve önümüzdeki haftalarda Dünya atmosferine girmesinin beklendiği belirtildi. SpaceX, uydunun atmosfere giriş sırasında tamamen yanarak yok olacağını ve yeryüzüne parça düşme riskinin bulunmadığını vurguladı.Uydunun izlediği rotanın Uluslararası Uzay İstasyonu’nun altından geçtiği, bu nedenle istasyon ya da astronotlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı da açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/carpisma-saati-uyariyor-uydular-kontrolden-cikarsa-3-gun-icinde-baslayabilir-1101853250.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101853094_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_03e0a7bd9e4a49c3b8f4b0ab6543bf6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, spacex, uluslararası uzay i̇stasyonu, nasa
elon musk, spacex, uluslararası uzay i̇stasyonu, nasa
Starlink uydusu yörüngede patladı: Dünya'ya düşüyor
SpaceX, yörüngede bulunan Starlink uydularından birinin patladığını ve uydunun işlevini yitirerek Dünya’ya doğru alçalmaya başladığını doğruladı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, olayın dış bir müdahale ya da çarpışma sonucu değil, uydunun kendi sisteminde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.
Teknik arıza patlamaya yol açtı
Starlink’in resmi açıklamasına göre, 17 Aralık’ta 35956 numaralı uyduda bir anomali tespit edildi. Yaklaşık 418 kilometre irtifada uydudan gelen sinyal kesildi. Yapılan incelemelerde, itki tankında bir sızıntı oluştuğu ve bu durumun uydunun yörüngesini hızla kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
Uydu, bu arızanın ardından yaklaşık saatte 4 kilometre hızla alçalmaya başladı.
Parçalar tehdit oluşturmuyor
Patlama sonrası ortaya çıkan küçük parçaların takip edilebildiğini belirten SpaceX, bu parçaların düşük hızda hareket ettiğini ve alçak Dünya yörüngesindeki diğer uydular için bir risk oluşturmadığını bildirdi.
Buna karşın olay, bilim insanlarının uzun süredir dikkat çektiği uzay çöplüğü sorununu yeniden gündeme getirdi. Şirket, parçaların izlenmesi için NASA ve ABD Uzay Kuvvetleri ile koordinasyon halinde çalıştığını açıkladı.
Dünya’ya giriş süreci güvenli olacak
İşlevini kaybeden uydunun şu anda kontrolsüz şekilde yalpalayarak alçalmaya devam ettiği ve önümüzdeki haftalarda Dünya atmosferine girmesinin beklendiği belirtildi. SpaceX, uydunun atmosfere giriş sırasında tamamen yanarak yok olacağını ve yeryüzüne parça düşme riskinin bulunmadığını vurguladı.
Uydunun izlediği rotanın Uluslararası Uzay İstasyonu’nun altından geçtiği, bu nedenle istasyon ya da astronotlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı da açıklandı.