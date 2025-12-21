https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/malezyadan-tayland-ve-kambocyaya-diyalog-cagrisi-1102030287.html

Malezya’dan Tayland ve Kamboçya’ya diyalog çağrısı

Malezya’dan Tayland ve Kamboçya’ya diyalog çağrısı

Sputnik Türkiye

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sınır çatışmaları yaşayan Tayland ve Kamboçya’ya diyalog çağrısında bulundu. Kuala Lumpur’da yapılacak ASEAN Dışişleri... 21.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-21T19:52+0300

2025-12-21T19:52+0300

2025-12-21T19:52+0300

dünya

asya & pasifik

enver i̇brahim

tayland

kamboçya

malezya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085682666_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_9a701fb24dd2f84b2cb575e84c21b049.jpg

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sınır hattında yeniden çatışmaların yaşandığı Tayland ile Kamboçya’ya gerilimin düşürülmesi ve kalıcı barışın sağlanması için diyalog çağrısında bulundu.Enver İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki sınır geriliminin azaltılmasına yönelik olası adımlar ele alındı.Malezya Başbakanı, Tayland-Kamboçya sınırındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgesel barış ile istikrarın korunması amacıyla tarafları müzakereye davet etti. Enver, 22 Aralık’ta Kuala Lumpur’da düzenlenecek ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın, iki ülkenin açık ve doğrudan görüşmeler yapabilmesi için uygun bir zemin sunduğunu ifade etti.Malezya’nın dönem başkanlığını yürüttüğü ASEAN kapsamında yapılacak toplantıda, sınır anlaşmazlığına ilişkin diplomatik çözüm yollarının ele alınması planlanıyor.Tayland–Kamboçya sınır anlaşmazlığıTayland ile Kamboçya arasındaki sınır sorunu, 19. yüzyılın sonlarında Fransız sömürge yönetimi döneminde belirlenen sınır hatlarına dayanıyor. İlk ciddi çatışmalar, 2008 yılında Kamboçya’nın tartışmalı bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil etme girişimiyle başlamıştı.Ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen 7 Aralık’ta çatışmalar yeniden alevlenmiş, her iki taraf da yaşananlardan karşı tarafı sorumlu tutmuştu. Çatışmalar nedeniyle Tayland ve Kamboçya’da yüz binlerce kişi sınır bölgelerinden tahliye edilmişti.ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık’ta iki ülke liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu. Ancak Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, güvenlik tehdidinin ortadan kalkmadığını savunarak askeri önlemlerin sürdürülebileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/kambocyada-goc-dalgasi-sinir-catismalari-yarim-milyon-kisiyi-etkiledi-1101988134.html

tayland

kamboçya

malezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, enver i̇brahim, tayland, kamboçya, malezya