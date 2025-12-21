Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251221/malezyadan-tayland-ve-kambocyaya-diyalog-cagrisi-1102030287.html
Malezya’dan Tayland ve Kamboçya’ya diyalog çağrısı
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sınır çatışmaları yaşayan Tayland ve Kamboçya’ya diyalog çağrısında bulundu. Kuala Lumpur’da yapılacak ASEAN Dışişleri... 21.12.2025, Sputnik Türkiye
Malezya'dan Tayland ve Kamboçya'ya diyalog çağrısı

19:52 21.12.2025
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sınır çatışmaları yaşayan Tayland ve Kamboçya'ya diyalog çağrısında bulundu. Kuala Lumpur'da yapılacak ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda tarafların doğrudan müzakere etmesi hedefleniyor.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sınır hattında yeniden çatışmaların yaşandığı Tayland ile Kamboçya’ya gerilimin düşürülmesi ve kalıcı barışın sağlanması için diyalog çağrısında bulundu.
Enver İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki sınır geriliminin azaltılmasına yönelik olası adımlar ele alındı.
Malezya Başbakanı, Tayland-Kamboçya sınırındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgesel barış ile istikrarın korunması amacıyla tarafları müzakereye davet etti. Enver, 22 Aralık’ta Kuala Lumpur’da düzenlenecek ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın, iki ülkenin açık ve doğrudan görüşmeler yapabilmesi için uygun bir zemin sunduğunu ifade etti.
Malezya’nın dönem başkanlığını yürüttüğü ASEAN kapsamında yapılacak toplantıda, sınır anlaşmazlığına ilişkin diplomatik çözüm yollarının ele alınması planlanıyor.

Tayland–Kamboçya sınır anlaşmazlığı

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır sorunu, 19. yüzyılın sonlarında Fransız sömürge yönetimi döneminde belirlenen sınır hatlarına dayanıyor. İlk ciddi çatışmalar, 2008 yılında Kamboçya’nın tartışmalı bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil etme girişimiyle başlamıştı.
Ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen 7 Aralık’ta çatışmalar yeniden alevlenmiş, her iki taraf da yaşananlardan karşı tarafı sorumlu tutmuştu. Çatışmalar nedeniyle Tayland ve Kamboçya’da yüz binlerce kişi sınır bölgelerinden tahliye edilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık’ta iki ülke liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu. Ancak Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, güvenlik tehdidinin ortadan kalkmadığını savunarak askeri önlemlerin sürdürülebileceğini açıklamıştı.
