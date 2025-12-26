https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/putin-savunma-sanayii-uretimi-katlandi-tecrubeler-yeni-sistemleri-sekillendiriyor-1102273243.html

Putin: Savunma sanayii üretimi katlandı, tecrübeler yeni sistemleri şekillendiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de devlet silahlanma programına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, özel askeri operasyon sahasından... 26.12.2025

Putin, Rusya’nın savunma sanayi üretim kapasitesinin 2022’den bu yana özellikle talep gören silah sistemlerinde katlanarak arttığını, bu süreçte özel askeri operasyondan elde edilen tecrübenin de yeni savunma sanayi yapısının şekillenmesinde aktif rol oynadığını belirtti.Rus lider, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatın savunma sanayii işletmeleri tarafından düzenli ve istikrarlı şekilde tedarik edildiğini vurguladı.Uygulanan devlet destekleri sayesinde savunma sanayii kuruluşlarının maddi-teknik altyapısının kısa sürede güçlendirildiğini ifade eden Putin, bunun sonucunda özellikle talep gören silah ve sistemlerin üretiminde 2022’den bu yana katlanarak artış görüldüğünü kaydetti.Putin’in verdiği verilere göre:Rus lider, ekonomik istikrarın savunma üretimine doğrudan yansıdığına dikkat çekti.Putin, özel askeri operasyon sırasında edinilen askeri ve teknik tecrübelerin de yeni savunma doktrini ve sanayi yapısının oluşturulmasında etkin biçimde kullanıldığını vurguladı.Putin, savunma sanayiine yönelik çalışmaların önceliklerini belirledi. Üretim maliyetlerinin düşürülmesini temel hedef olarak gösteren Rus lider, silah sistemleri için test ve tatbikat alanlarının geliştirilmesine de devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Putin, modern savaş teknolojilerinde verimliliğin artırılması için yapay zeka uygulamalarının daha etkin şekilde savunma sanayii süreçlerine entegre edilmesi çağrısında bulundu.Rusya’nın 2027–2036 yıllarını kapsayan yeni devlet silahlanma programının çerçevesi netleşti. Program, tüm modern ve geleceğe dönük silah sistemlerini kapsarken, doğrudan sahadaki muharebe tecrübelerine dayanıyor. Savunma Bakanı Andrey Belousov, 17 Aralık’ta yaptığı açıklamada, programın temel parametrelerinin belirlenme sürecinin tamamlandığını açıklamıştı.Putin toplantıda, ana göstergeler ile finansman çerçevesinin nihai olarak bugün netleştirileceğini ifade etti.Yeni Devlet Silahlanma Programı dört temel ilke üzerine kuruluyor:• Önceliklerin netleştirilmesi:En yüksek önceliğe sahip sistemler arasında stratejik nükleer kuvvetler, uzay sistemleri, hava savunma kompleksleri, iletişim ve elektronik harp ekipmanları, komuta-kontrol sistemleri, insansız hava araçları (İHA) ve robotik platformlar ile tamamen yeni teknolojilere dayalı silah sistemleri yer alıyor. Bu kategorideki harcamalar, toplam bütçenin yaklaşık yarısını oluşturacak.• Sayı değil, kabiliyet odaklı planlama:Program, envanterdeki silah ve teçhizatın sayısından ziyade, bunların sağlayacağı muharebe yeteneklerine göre şekillendiriliyor. Örneğin, stratejik nükleer güçlerin füze savunma sistemlerini aşabilme kapasitesi, hava savunma unsurlarının hava saldırılarını püskürtme imkanı, uzay grubunun ayrıntılı keşif, yüksek hızlı iletişim ve yüksek hassasiyetli silahlar için gerekli navigasyon verilerini sağlayabilmesi temel kriterler arasında yer alıyor.• Ar-Ge, tedarik ve altyapının senkronizasyonu:Araştırma-geliştirme faaliyetleri, alım süreçleri ve gerekli askeri altyapının inşası eşgüdüm içinde yürütülecek. Bu yöntemle, yalnızca tek tek silah sistemlerinin tedariki değil, aynı zamanda bunların tüm yaşam döngüsü, tasarımdan hizmet dışına çıkarılmasına kadar planlı bir şekilde yönetilecek.• Verimlilik artışı ve maliyet kontrolü:Savunma sanayi kuruluşlarının üretkenliğindeki artış da programın esasları arasında. Bu sayede maliyetlerin yılda en az yüzde 1-2 oranında düşürülmesi hedefleniyor. Böylece hem sözleşme fiyatlarının aşağı çekilmesi hem de genel anlamda bütçe tasarrufu sağlanması bekleniyor.

