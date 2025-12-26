https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/putin-guvenlik-konseyi-uyeleriyle-yapay-zekanin-ulusal-guvenlik-alaninda-gelistirilmesi-1102277484.html
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle 'yapay zekanın' ulusal güvenlik alanında geliştirilmesi tedbirlerini görüştü
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle ‘yapay zekanın’ ulusal güvenlik alanında geliştirilmesi tedbirlerini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle yaptığı toplantıda, yapay zekanın ulusal güvenlik ve savunma alanlarında... 26.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, yapay zeka teknolojilerinin ülkenin güvenlik ve savunma kapasitesine entegrasyonunu gündeme aldı. Toplantının açılışında konuşan Rus lider, öncelikli başlığın yapay zeka alanında atılacak yeni adımlar olduğunu vurguladı.Putin, “Gündemimizde birkaç konu var. İlk konu, ulusal güvenlik ve savunma alanlarında yapay zekanın geliştirilmesine yönelik ilave tedbirler” diyerek, bu alandaki çalışmaların stratejik önem taşıdığını belirtti.Toplantıda, bu başlıkla ilgili ana sunumu Savunma Bakanı Andrey Belousov yaptı.Putin, aynı gün Kremlin’de devlet silahlanma programına ilişkin ayrı bir toplantı da gerçekleştirmişti. Toplantıda, sahadaki özel askeri operasyon tecrübesinin Rus savunma sanayii üzerindeki etkileri ele alınmıştı. Rus lider, savunma sanayiinin gelecekteki çalışmalarında, yapay zeka teknolojilerinin aktif ve kapsamlı biçimde devreye alınmasının kilit yönlerden biri olacağını özellikle vurgulamıştı.
