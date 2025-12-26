https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/park-halindeki-araci-gocuge-dustu-sahibi-gomun-gitsin-dedi-1102263435.html

Park halindeki aracı göçüğe düştü: Sahibi 'gömün gitsin' dedi

26.12.2025

İstanbul Esenyurt'ta araçların park ettiği alanda göçük meydana geldi ve bir araç çukura düştü. Aracın sahibi ise aldığı günden beri yüzünü güldürmeyen ve sürekli sorun çıkaran aracını o halde görünce 'Araç nedeniyle çekmediğim çile kalmadı. Bu nedenle arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, sevindim. Üzerini gömün gitsin" dedi.Bir anda çöktü Haramidere Deresi'nin yanında araçların park edildiği boş alanda henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu. Aynı alanda park edilen Cevdet Tuğrahan'a ait otomobil de kayan toprakla göçüğe düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Dere kenarındaki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) koruma alanındaki araziye gelen görevliler inceleme yaptı.'Çekmediğim çile kalmadı, gömün gitsin'Otomobilin sahibi Cevdet Tuğrahan ise aracını o halde görünce 'sevindi'. Aracın daha önce 2 kere motor arızası yaptığını, trafikte her gün aracına vurduklarını dile getiren Tuğrahan "Araç nedeniyle çekmediğim çile kalmadı. Bu nedenle arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. İlk görünce kurtuldum diye sevindim." diye konuştu.Sahip olduğu araçtan yana hiç yüzünün gülmediğini aktaran Turahan, otomobile işaret ederek, "Üzerini gömün gitsin." ifadesini kullandı. Mahalle sakini Hakan Aktaş ise mahallede ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını dile getirerek, göçüklerin Konya’daki obruklar gibi sürekli genişlediğini söyledi.

