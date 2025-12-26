Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/malatyada-milyonluk-yaris-atlari-kacti-bazi-taylara-arac-carpti-1102248508.html
Malatya'da milyonluk yarış atları kaçtı: Bazı taylara araç çarptı
Malatya'da milyonluk yarış atları kaçtı: Bazı taylara araç çarptı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, işletmeden kaçan safkan Arap tayları kazaya neden oldu. Yola çıkan taylardan 8'ine seyir halindeki araçlar çarptı. Kazada 6 tay... 26.12.2025
2025-12-26T00:47+0300
2025-12-26T00:47+0300
Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden kaçan 19 tay, Malatya-Kayseri kara yoluna yöneldi.Safkan Arap taylarından 8'ine seyir halindeki araçlar çarptı. Kazada 6 tay olay yerinde telef olurken, 2 tay yaralı olarak kurtarıldı. Kaçan taylardan 10'u yakalanırken, 1 tay kayboldu.
Kayıp olan 1 tay için ekiplerin arama çalışmaları sürerken, telef olan hayvanların yoldan kaldırılmasının ardından kara yolunda trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı.
Malatya'da milyonluk yarış atları kaçtı: Bazı taylara araç çarptı

00:47 26.12.2025
© AAArap atı
Arap atı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
© AA
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, işletmeden kaçan safkan Arap tayları kazaya neden oldu. Yola çıkan taylardan 8’ine seyir halindeki araçlar çarptı. Kazada 6 tay olay yerinde telef olurken, 2 tay yaralı olarak kurtarıldı. Kaçan taylardan 10’unun yakalandığı bildirildi. Kayıp olan 1 tay için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
Sultansuyu Tarım İşletmesi’nden kaçan 19 tay, Malatya-Kayseri kara yoluna yöneldi.
Safkan Arap taylarından 8’ine seyir halindeki araçlar çarptı. Kazada 6 tay olay yerinde telef olurken, 2 tay yaralı olarak kurtarıldı. Kaçan taylardan 10’u yakalanırken, 1 tay kayboldu.
Kayıp olan 1 tay için ekiplerin arama çalışmaları sürerken, telef olan hayvanların yoldan kaldırılmasının ardından kara yolunda trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı.
TİGEM
YAŞAM
Tüm zamanların rekorunu kırdı: Hızlı Yasin isimli Arap tayı 10 milyon 500 bin liraya satıldı
21 Ekim, 16:01
