Malatya'da milyonluk yarış atları kaçtı: Bazı taylara araç çarptı

Sultansuyu Tarım İşletmesi’nden kaçan 19 tay, Malatya-Kayseri kara yoluna yöneldi.Safkan Arap taylarından 8’ine seyir halindeki araçlar çarptı. Kazada 6 tay olay yerinde telef olurken, 2 tay yaralı olarak kurtarıldı. Kaçan taylardan 10’u yakalanırken, 1 tay kayboldu.Kayıp olan 1 tay için ekiplerin arama çalışmaları sürerken, telef olan hayvanların yoldan kaldırılmasının ardından kara yolunda trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, işletmeden kaçan safkan Arap tayları kazaya neden oldu. Yola çıkan taylardan 8’ine seyir halindeki araçlar çarptı. Kazada 6 tay olay yerinde telef olurken, 2 tay yaralı olarak kurtarıldı. Kaçan taylardan 10’unun yakalandığı bildirildi. Kayıp olan 1 tay için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
Sultansuyu Tarım İşletmesi’nden kaçan 19 tay, Malatya-Kayseri kara yoluna yöneldi.
Safkan Arap taylarından 8’ine seyir halindeki araçlar çarptı. Kazada 6 tay olay yerinde telef olurken, 2 tay yaralı olarak kurtarıldı. Kaçan taylardan 10’u yakalanırken, 1 tay kayboldu.
Kayıp olan 1 tay için ekiplerin arama çalışmaları sürerken, telef olan hayvanların yoldan kaldırılmasının ardından kara yolunda trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı.