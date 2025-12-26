https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/papa-leo-gece-3te-internette-ne-yapiyor-1102269317.html
Papa Leo gece 3’te internette ne yapıyor?
Kişisel hesabını kullanan Papa’yı diğer kullanıcılar fark etti, kardeşi doğruladı. Papa 14. Leo’nun uykusuz kaldığı saatlerde sosyal medya üzerinden Almanca çalıştığı ortaya çıktı.
2025-12-26T16:06+0300
İtalya merkezli La Repubblica’nın haberine göre Papa, gece saat 03.00 sularında uygulamada aktifti. Bu durum kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı ve ‘Papa gece internette ne yapıyor?’ sorusu gündem oldu.Teknolojiyle barışık bir PapaChicago doğumlu 70 yaşındaki Papa 14. Leo, Vatikan’da teknolojiyle iç içe yaşayan ilk papalardan biri olarak biliniyor. Akıllı telefon kullanan, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kuran Papa’nın kolunda sık sık bir akıllı saat görülüyor.Papa’nın, kardeşi John Prevost ile her gün çevrimiçi kelime oyunları oynadığı da biliniyor. Bu alışkanlık, hem zihinsel bir egzersiz hem de aileyle bağ kurmanın bir yolu olarak görülüyor.‘Bazen kelime oyunları oynuyor' Sonbaharda dil uygulamasının kullanıcıları, ‘Robert’ adlı bir hesabın kısa sürede 30 binden fazla puan topladığını ve gecenin ilerleyen saatlerinde aktif olduğunu fark etti. Bazı kullanıcılar, ‘Saat üçte ne yapıyorsunuz, Kutsal Babamız?’ diye sordu.Vatikan’dan resmi bir açıklama gelmese de, söylentilere Papa’nın kardeşi John Prevost son noktayı koydu. National Catholic Reporter’a konuşan John Prevost, Papa’nın gerçekten Almanca çalıştığını doğruladı.‘Buna hiç şaşırmam, çünkü şu sıralar Almanca öğreniyor’ diyen Prevost, kardeşinin uyku düzenine dair de ayrıntı verdi: Papa kaç dil biliyor?Papa Leo, halihazırda İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızcayı akıcı biçimde konuşuyor, Portekizceye de hakim. Almanca ise üzerinde çalıştığı yeni dil. Uzmanlar, bunun olası bir Almanya ziyareti ya da Almanca konuşulan ülkelerle daha güçlü iletişim kurma isteğiyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.Papa’nın daha önce Roma’daki Dünya Gençlik Günü’nde gençleri Almanca ‘Guten Morgen’ (Günaydın) sözleriyle selamlaması da bu yöndeki ilk işaretlerden biri olarak hatırlatılıyor.
Papa Leo gece 3’te internette ne yapıyor?
16:06 26.12.2025 (güncellendi: 16:12 26.12.2025)
Kişisel hesabını kullanan Papa’yı diğer kullanıcılar fark etti, kardeşi doğruladı. Papa 14. Leo’nun uykusuz kaldığı saatlerde sosyal medya üzerinden Almanca çalıştığı ortaya çıktı. Olay, Papa’nın bir dil öğrenme uygulamasında kişisel hesabının diğer kullanıcılar tarafından fark edilmesiyle gündeme geldi.
İtalya merkezli La Repubblica’nın haberine göre Papa, gece saat 03.00 sularında uygulamada aktifti. Bu durum kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı ve ‘Papa gece internette ne yapıyor?’ sorusu gündem oldu.
Teknolojiyle barışık bir Papa
Chicago doğumlu 70 yaşındaki Papa 14. Leo, Vatikan’da teknolojiyle iç içe yaşayan ilk papalardan biri olarak biliniyor. Akıllı telefon kullanan, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kuran Papa’nın kolunda sık sık bir akıllı saat görülüyor.
Papa’nın, kardeşi John Prevost ile her gün çevrimiçi kelime oyunları oynadığı da biliniyor. Bu alışkanlık, hem zihinsel bir egzersiz hem de aileyle bağ kurmanın bir yolu olarak görülüyor.
‘Bazen kelime oyunları oynuyor'
Sonbaharda dil uygulamasının kullanıcıları, ‘Robert’ adlı bir hesabın kısa sürede 30 binden fazla puan topladığını ve gecenin ilerleyen saatlerinde aktif olduğunu fark etti. Bazı kullanıcılar, ‘Saat üçte ne yapıyorsunuz, Kutsal Babamız?’ diye sordu.
Vatikan’dan resmi bir açıklama gelmese de, söylentilere Papa’nın kardeşi John Prevost son noktayı koydu. National Catholic Reporter’a konuşan John Prevost, Papa’nın gerçekten Almanca çalıştığını doğruladı.
‘Buna hiç şaşırmam, çünkü şu sıralar Almanca öğreniyor’ diyen Prevost, kardeşinin uyku düzenine dair de ayrıntı verdi:
Sabah altıdan önce kalkıyor. Gece uyanırsa bazen kelime oyunları oynuyor. Ona 'Saat üçte ne yapıyorsun?' diye sorduğumda, 'Uyuyamadım' diyor.
Papa Leo, halihazırda İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızcayı akıcı biçimde konuşuyor, Portekizceye de hakim. Almanca ise üzerinde çalıştığı yeni dil. Uzmanlar, bunun olası bir Almanya ziyareti ya da Almanca konuşulan ülkelerle daha güçlü iletişim kurma isteğiyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.
Papa’nın daha önce Roma’daki Dünya Gençlik Günü’nde gençleri Almanca ‘Guten Morgen’ (Günaydın) sözleriyle selamlaması da bu yöndeki ilk işaretlerden biri olarak hatırlatılıyor.