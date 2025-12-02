https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/iznikteki-evlere-papa-zammi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1101471547.html

İznik'teki evlere 'Papa' zammı: Sosyal medyada gündem oldu

Papa 14. Leo'nun geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği İznik'te konut kiralarındaki yükseliş sosyal medyada gündem oldu. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye geçen hafta yeni Papa 14. Leo'nun ziyaretini konuşurken, Papa'nın ziyaret ettiği İznik'te ev kiralarındaki artış sosyal medyada gündem oldu. Papa'nın ziyaretinin belli olmasının ardından bölgede fiyatların arttığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen, "Üstelik bu fiyat artışı, piyasa durgun olmasına rağmen yaşandı. Özellikle İstanbullular çok yatırım yapıyor. Osmangazi Köprüsü açılınca ilk dalga gelmişti bu da ikinci dalga şu anda." dedi. Geleceği belli olduğu andan itibaren fiyatlar arttıSözcü'nün haberine göre, İznik'te konut kiraları ve satış fiyatlarında Papa 14. Leo'nun ziyareti sonrasında artış dikkat çekti. Konut piyasasında büyük bir durgunluk yaşansa da İznik’te konut satış fiyatları yükselmesi sosyal medyada da gündem olurken, satış sitelerinde 'Bazalika manzaralı ev' ilanları da çoğaldı. Yaşanan bu artışı değerlendiren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Göksel Birsen, “Geleceği belli olduğu andan itibaren fiyat artışları başladı. Özellikle göl manzaralılarda çok artış var. Üstelik bu fiyat artışı, piyasa durgun olmasına rağmen yaşandı. Özellikle İstanbullular çok yatırım yapıyor. Osmangazi Köprüsü açılınca ilk dalga gelmişti bu da ikinci dalga şu anda. Konut metrekare bakınca son 1 yılda yüzde 59.24’lük bir artış oldu, kiralarda artış yüzde 71 oldu" dedi.

