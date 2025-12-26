https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/msb-memur-ve-sozlesmeli-personel-alim-basvurulari-basladi-kimler-basvurabilir-basvurular-ne-zaman-1102262579.html

MSB memur ve sözleşmeli personel alım başvuruları başladı: Kimler başvurabilir? Başvurular ne zaman sona erecek?

MSB, 109 memur ve bin 349 sözleşmeli personel alımı yapacak. 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bakanlık ve bağlı kuruluşlar bünyesinde çalıştırmak üzere 109 memur ve bin 349 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bugün başlayan başvurular 25 Ocak'ta sona erecek. Başvurular bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak. Giriş sınavında başarılı olanlar yine site üzerinden açıklanacak. Hangi kurumlar için personel alımı yapılacak?MSB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu personel, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nin merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde görev yapacak.Bu kapsamda, devlet memuru ünvanıyla MSB'ye 58, Genelkurmay Başkanlığı'na 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 20, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 6 olmak üzere 109 memur alımı yapılacak.Ayrıca, MSB'ye 691, Genelkurmay Başkanlığı'na 81, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 207, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 109, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 114 ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 147 olmak üzere 1349 sözleşmeli personel de istihdam edilecek.Başvurular ne zaman sona erecek? İlana başvurular 26 Aralık-25 Ocak tarihleri arasında Bakanlığın, "https://personeltemin.msb.gov.tr" uzantılı internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak.Başvurusu alınanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazananlar, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden bilgilendirilerek sınava davet edilecek.Sınavda başarılı olan adaylar yerleştirme sonuçlarını, Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden görebilecek.

