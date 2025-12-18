Türkiye
SGK'ya bin sözleşmeli personel alınacak: Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir?
SGK'ya bin sözleşmeli personel alınacak: Başvurular ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bin sözleşmeli personel alınacak. Başvurular bugün başlıyor. 18.12.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Peki başvurular ne zaman başlıyor? Ne zaman sona eriyor? Kimler başvurabilir?Başvurular ne zaman başlıyor, ne zaman sona erecek?Işıkhan, SGK'ye alınacak personele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri 18-25 Aralık 2025. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."
12:59 18.12.2025 (güncellendi: 13:18 18.12.2025)
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bin sözleşmeli personel alınacak. Başvurular bugün başlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1000 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Peki başvurular ne zaman başlıyor? Ne zaman sona eriyor? Kimler başvurabilir?

Başvurular ne zaman başlıyor, ne zaman sona erecek?

Işıkhan, SGK'ye alınacak personele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi, 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri 18-25 Aralık 2025. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."
TÜRKİYE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başladı: Başvurular nereden yapılacak?
15 Aralık, 07:25
15 Aralık, 07:25
