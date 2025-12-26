https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/hakkinda-yakalama-karari-bulunan-seyma-subasindan-videolu-aciklama-kacmiyorum-1102257295.html

Hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı’ndan videolu açıklama: 'Kaçmıyorum'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, yurt dışında bulunduğu süreçte videolu bir mesaj yayımladı. Sessizliğini... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kamuoyunda gündemdeki yerini korurken, dosyada adı geçen Şeyma Subaşı’nın videolu açıklaması dikkat çekti.'Sessizliğim bilinçliydi'Bir süredir bilinçli olarak sessiz kaldığını belirten Subaşı, bunun kendini dinleme ve Allah’la arasındaki manevi bir süreç nedeniyle olduğunu söyledi. Hakkında çıkan haberleri gördüğünü ifade eden Subaşı, geçmişte kalan bazı durumların artık hayatında olmadığını vurguladı.'Bu süreçten kaçmıyorum'Şeyma Subaşı, yaşadıklarını bir sınav, durma ve arınma dönemi olarak gördüğünü belirterek, yanlışları varsa sorumluluğunu aldığını, konuşmasının korkudan değil teslimiyet ve farkındalıktan kaynaklandığını şu sözlerle dile getirdi:“Herkese merhaba. Biliyorum bir süredir sessizim. Biliyorsunuz insan hali, kendini önce dinleme ihtiyacı vardır. Kendi içinde olana kulak verme ihtiyacı vardır. Bazı şeyler Allah ile aramızda yaşanır. Ben de o halden geçiyorum. Biliyorsunuz siz de her yıl olduğu gibi bu zamanı da kızımla Miami’de geçiriyorum. Çok yakında ülkeme dönüyorum. Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah’ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum. Başka türlü düşünseniz de önemli değil.”'Geçmişte bazı görüntüler vardı, artık hayatımda değiller'Subaşı, açıklamasının devamında geçmişe dair değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:“Hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anlar vardır. Hepimizin var. Fakat onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. İnsanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür. Ama içerde sadece Allah’ın terbiyesi başlıyordur. Ve belki de bu dönem benim için bir durma, temizlenme, kendine dönme vakti. Yeni bir başlangıç. Ne yaşanıyorsa hayrımıza… Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz bir yerden bir yere sürüklemez. Ben çok inanıyorum. Biliyorum bazen yanlış anlaşılıyorum. Eğer bir yanlışım varsa bunların sorumlusu benim. Derslerini ben alacağım. Ama bugün burada korkudan değil, bilinçten ve teslimiyetten konuşuyorum. Ve şunu bilmenizi de isterim. Gördüğünüz gibi çok şükür ben iyiyim. Çok yakında İstanbul’dayım. Geldiğimde de daha net ve açık konuşurum belki. Dualarını, iyi niyetini ileten herkese çok teşekkür ederim. Allah hepimizin yolunu kolay kılsın.”

