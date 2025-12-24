https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/disisleri-bakani-fidan-hamas-heyetiyle-ikinci-asamayi-gorustu-1102175498.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle 'ikinci aşamayı' görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle ‘ikinci aşamayı’ görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri kaynaklarına göre... 24.12.2025
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi el-Hayye'nin başkanlık ettiği Hamas heyetiyle yaptığı görüşmede Gazze'deki durumu değerlendirdi.Kaynaklar, Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki barınma ve insani yardım ihtiyacının giderilmesi için Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdiğini aktardı. 'Engellenmeye çalışılıyor'Hamas heyeti de görüşmede, ateşkesin koşullarını yerine getirdiklerine ancak İsrail'in Gazze'yi hedef almaya devam ettiğini söyleyerek, bu tutumun barış planının ikinci aşamasına geçilmesini engellemeye yönelik olduğunu kaydetti.'Tedarik eksiklikleri sürüyor'Gazze'ye girişine izin verilen tırların yüzde 60'ının ticari mal taşıdığı ve insani yardım miktarının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığını dile getiren Hamas heyeti, özellikle temel ihtiyaç maddeleri, ilaç, barınma malzemesi ve yakıt tedariki konusundaki eksikliklerin sürdüğünü aktardı.Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreciyle ilgili gelişmeler ve Batı Şeria'daki durumun da değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.
17:01 24.12.2025 (güncellendi: 17:02 24.12.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri kaynaklarına göre görüşmede barış planının ‘ikinci aşaması’ ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi el-Hayye'nin başkanlık ettiği Hamas heyetiyle yaptığı görüşmede Gazze'deki durumu değerlendirdi.
Kaynaklar, Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki barınma ve insani yardım ihtiyacının giderilmesi için Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdiğini aktardı.
‘Engellenmeye çalışılıyor’
Hamas heyeti de görüşmede, ateşkesin koşullarını yerine getirdiklerine ancak İsrail'in Gazze'yi hedef almaya devam ettiğini söyleyerek, bu tutumun barış planının ikinci aşamasına geçilmesini engellemeye yönelik olduğunu kaydetti.
‘Tedarik eksiklikleri sürüyor’
Gazze'ye girişine izin verilen tırların yüzde 60'ının ticari mal taşıdığı ve insani yardım miktarının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığını dile getiren Hamas heyeti, özellikle temel ihtiyaç maddeleri, ilaç, barınma malzemesi ve yakıt tedariki konusundaki eksikliklerin sürdüğünü aktardı.
Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreciyle ilgili gelişmeler ve Batı Şeria'daki durumun da değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.