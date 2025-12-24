https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/disisleri-bakani-fidan-hamas-heyetiyle-ikinci-asamayi-gorustu-1102175498.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle ‘ikinci aşamayı’ görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle ‘ikinci aşamayı’ görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri kaynaklarına göre... 24.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-24T17:01+0300

2025-12-24T17:01+0300

2025-12-24T17:02+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

hakan fidan

gazze

ankara

hamas

dışişleri bakanlığı

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102175342_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e980cc6f2ac2a24d166c367bfabb5bcc.jpg

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi el-Hayye'nin başkanlık ettiği Hamas heyetiyle yaptığı görüşmede Gazze'deki durumu değerlendirdi.Kaynaklar, Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini belirterek, Gazze'deki barınma ve insani yardım ihtiyacının giderilmesi için Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdiğini aktardı. ‘Engellenmeye çalışılıyor’Hamas heyeti de görüşmede, ateşkesin koşullarını yerine getirdiklerine ancak İsrail'in Gazze'yi hedef almaya devam ettiğini söyleyerek, bu tutumun barış planının ikinci aşamasına geçilmesini engellemeye yönelik olduğunu kaydetti.‘Tedarik eksiklikleri sürüyor’Gazze'ye girişine izin verilen tırların yüzde 60'ının ticari mal taşıdığı ve insani yardım miktarının ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmadığını dile getiren Hamas heyeti, özellikle temel ihtiyaç maddeleri, ilaç, barınma malzemesi ve yakıt tedariki konusundaki eksikliklerin sürdüğünü aktardı.Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı süreciyle ilgili gelişmeler ve Batı Şeria'daki durumun da değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/2026da-gazze-icin-iyi-ve-kotu-senaryolar-1101849795.html

gazze

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, gazze, ankara, hamas, dışişleri bakanlığı, haberler