Milyonluk atlar telef olmuştu: Safkan Arap taylarının kaçmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Malatya'da bir işletmeden milyonluk safkan Arap taylarının kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Malatya'da bir işletmede yetiştirilen milyonluk safkan Arap tayları kaçtı. Karayoluna girerek ortalığı birbirine katan atlardan 6'sı telef oldu, 4'ü yaralandı, 9'u ise uzun uğraşlar sonucunda yakalandı. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. Trafiği birbirine kattılar Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yetiştirilen yarış atları dün akşam bilinmeyen bir sebeple ahırlardan kaçtı. Malatya-Kayseri kara yoluna kaçan taylar trafiği birbirine kattı. Taylardan 6'sı telef oldu, 4 tay yaralandı. Malatya Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İşletme müdürlüğü ve Valilikçe oluşturulan teknik ekiplerin termal dronlar ile arama kurtarma çalışmaları sonucu kaçan 19 atın 9'u yakalanmıştır. Kara yoluna çıkarak trafik kazasına neden olan 6 at telef olmuş, 4 at ise yaralı olarak yakalanarak tedavi altına alınmıştır. Atların kara yoluna çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, sağlık kontrolü altına alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

