Uygulama noktasından kaçarken motosiklet sürücüsüne çarptı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Uygulama noktasından kaçarken motosiklet sürücüsüne çarptı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'de alkollü sürücü jandarma kontrol noktasından kaçmaya çalışırken 17 yaşındaki bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Hayatını kaybeden gencin ağabeyinin de... 21.12.2025

İzmir'in Kınık ilçesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekibi bir otomobili durdurmak istedi. Jandarmanın uygulama noktasından kaçan otomobil sürücüsü bir motosiklet sürücüsüne çarptı.Furkan Korkmaz kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kınık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.17 yaşındaki Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.U'nun, 3,7 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. T.U, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Furkan Korkmaz'ın ağabeyi Kemal Korkmaz'ın da geçen yıl aynı motosikletle Bergama'da trafik kazası geçirdiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

