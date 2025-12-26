https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/meteorolojiden-cifte-uyari-kar-yagisi-ve-saganak-etkili-olacak-hava-sicakligi-10-derece-azaliyor-1102251701.html

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kar yağışı ve sağanak etkili olacak, hava sıcaklığı 10 derece düşüyor

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kar yağışı ve sağanak etkili olacak, hava sıcaklığı 10 derece düşüyor

26.12.2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Aralık Cuma günü hava durumu tahminlere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.Gece saatlerine dikkatYağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARADetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile ilk saatlerde Tekirdağ çevreleri yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEDetay: Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUDetay: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin (batısında hafif olmak üzere) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

