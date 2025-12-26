Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/meteorolojiden-cifte-uyari-kar-yagisi-ve-saganak-etkili-olacak-hava-sicakligi-10-derece-azaliyor-1102251701.html
Meteoroloji'den çifte uyarı: Kar yağışı ve sağanak etkili olacak, hava sıcaklığı 10 derece düşüyor
Meteoroloji'den çifte uyarı: Kar yağışı ve sağanak etkili olacak, hava sıcaklığı 10 derece düşüyor
Sputnik Türkiye
Meteroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Karadeniz'in batısında ve doğusunda başlayacak kar yağışı gün içinde İç Anadolu ve Doğu... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T06:58+0300
2025-12-26T06:59+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
kar yağışı
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100809564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4973ac532f5684739379d3373c9a5e86.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Aralık Cuma günü hava durumu tahminlere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.Gece saatlerine dikkatYağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARADetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile ilk saatlerde Tekirdağ çevreleri yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEDetay: Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUDetay: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin (batısında hafif olmak üzere) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/istanbul-valiligi-duyurdu-kar-ve-yagmur-icin-iki-gune-dikkat-1102246524.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100809564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01982c9b49881a53efc2baf91ebe301f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı, yoğun kar yağışı
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu, kar yağışı, yoğun kar yağışı

Meteoroloji'den çifte uyarı: Kar yağışı ve sağanak etkili olacak, hava sıcaklığı 10 derece düşüyor

06:58 26.12.2025 (güncellendi: 06:59 26.12.2025)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
© AA
Abone ol
Meteroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Karadeniz'in batısında ve doğusunda başlayacak kar yağışı gün içinde İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da etkili olacak. Gece saatlerine doğru Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli karla karışık sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Aralık Cuma günü hava durumu tahminlere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerine dikkat

Yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile ilk saatlerde Tekirdağ çevreleri yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
ÇANAKKALE10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ8°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA13°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Detay: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin (batısında hafif olmak üzere) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA7°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR5°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA9°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Detay: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Detay: Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
RİZE11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
VAN6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BATMAN11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
MARDİN8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği duyurdu: Kar ve yağmur için iki güne dikkat
Dün, 21:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала