İstanbul Valiliği duyurdu: Kar ve yağmur için iki güne dikkat
İstanbul Valiliği duyurdu: Kar ve yağmur için iki güne dikkat
25.12.2025
İstanbul Valiliği, sıcaklıkların gelecek hafta boyunca hissedilir derecede düşeceğini duyurdu.26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklığının 5 ila 8 derece arasında azalmasının beklendiği ifade edilen açıklamaya göre, Cuma ve Cumartesi günlerinde yağışların genellikle yağmur şeklinde olması öngörülüyor. İstanbul’un kuzey kesimleriyle yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunduğu belirtildi.Valilik ayrıca, özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
İstanbul Valiliği duyurdu: Kar ve yağmur için iki güne dikkat

21:45 25.12.2025
Abone ol
İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamayla, kent genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava şartlarına ilişkin önemli bir uyarı yayınladı. Uyarıda Cuma ve Cumartesi günü mega kent için kar ve yağış ihtimalinin olduğu belirtildi.
İstanbul Valiliği, sıcaklıkların gelecek hafta boyunca hissedilir derecede düşeceğini duyurdu.
26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklığının 5 ila 8 derece arasında azalmasının beklendiği ifade edilen açıklamaya göre, Cuma ve Cumartesi günlerinde yağışların genellikle yağmur şeklinde olması öngörülüyor.
İstanbul’un kuzey kesimleriyle yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunduğu belirtildi.
Valilik ayrıca, özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
TÜRKİYE
Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı: İstanbul’a kar geliyor, sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
09:36
