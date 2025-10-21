Türkiye
Tüm zamanların rekorunu kırdı: Hızlı Yasin isimli Arap tayı 10 milyon 500 bin liraya satıldı
TİGEM tarafından düzenlenen açık artırmada Hızlı Yasin isimli Arap tayı 10 milyon 500 bin liraya rekor bir fiyata satıldı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye
TİGEM tarafından düzenlenen açık artırmada 10 milyon 500 bin liraya satılan 'Hızlı Yasin' isimli Arap Tayı tüm zamanların rekorunu kırdı. 15 tay satıldıTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 15 baş safkan elit Arap koşu tayı müzayedesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede 15 tay satıldı.Tüm zamanların rekoru kırıldıSafkanlardan "Hızlı Yasin" isimli Arap tayı, 10 milyon 500 bin lira bedelle alıcı buldu. Bu tayı 5 milyon 600 bin lirayla "Gökdemir" isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon 250 bin lirayla "Egenin Beyi" oldu. Bugün gerçekleştirilen satışta toplam hasılat 54 milyon 200 bin lira, satış ortalaması ise 3 milyon 613 bin lira oldu.TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, bugüne kadar bir elit koşu tayına verilmiş en yüksek fiyatı aldıklarını belirterek şunları söyledi: "10 milyon 500 bin lira gibi bir rakam tüm zamanların rekoruydu bizim için. Ayrıca aynı şekilde toplamda da bir elit tay satışının toplam rekorunu ve yine aynı zamanda ortalama at başına verilen bedelde de yine bir rekor kırmış olduk. Toplamda 54 milyon 200 bin lira gibi bir gelir elde ettik."
© TİGEMTİGEM
TİGEM - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© TİGEM
TİGEM tarafından düzenlenen açık artırmada 10 milyon 500 bin liraya satılan 'Hızlı Yasin' isimli Arap Tayı tüm zamanların rekorunu kırdı.

15 tay satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) 15 baş safkan elit Arap koşu tayı müzayedesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede 15 tay satıldı.
© TİGEMTİGEM
TİGEM - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
TİGEM
© TİGEM

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Safkanlardan "Hızlı Yasin" isimli Arap tayı, 10 milyon 500 bin lira bedelle alıcı buldu. Bu tayı 5 milyon 600 bin lirayla "Gökdemir" isimli tay takip etti. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon 250 bin lirayla "Egenin Beyi" oldu. Bugün gerçekleştirilen satışta toplam hasılat 54 milyon 200 bin lira, satış ortalaması ise 3 milyon 613 bin lira oldu.
TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, bugüne kadar bir elit koşu tayına verilmiş en yüksek fiyatı aldıklarını belirterek şunları söyledi:
"10 milyon 500 bin lira gibi bir rakam tüm zamanların rekoruydu bizim için. Ayrıca aynı şekilde toplamda da bir elit tay satışının toplam rekorunu ve yine aynı zamanda ortalama at başına verilen bedelde de yine bir rekor kırmış olduk. Toplamda 54 milyon 200 bin lira gibi bir gelir elde ettik."
