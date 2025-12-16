https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/endonezyadaki-sel-felaketinde-bilanco-agir-can-kaybi-1000i-gecti-1101838302.html

Endonezya'daki sel felaketinde bilanço ağır: Can kaybı 1000'i geçti

Endonezya'daki sel felaketinde bilanço ağır: Can kaybı 1000'i geçti

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1030'a çıktı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T10:58+0300

2025-12-16T10:58+0300

2025-12-16T11:09+0300

dünya

kuzey sumatra

açe

sumatra adası

ulusal afet yönetim ajansı (bnpb)

endonezya

sel felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101838352_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af44c2f820e0a75f050888d1f2dea88c.jpg

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1030'a yükseldiği, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi.Kabine toplantısında konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, şiddetli sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde toparlanma sürecinin zaman alabileceğini, ancak 2 ila 3 ay içinde normale dönülmesini hedeflediklerini bildirdi.Subianto, 1000 adet ağır iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini aktararak, "Yola erişimin büyük bölümü yeniden sağlandı, yalnızca birkaç bölge hala izole durumda" ifadesini kullandı.Her gün 60 helikopter ile çok sayıda uçağın bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalıştığına değinen Subianto, hükümetin etkilenen eyaletlerde 2 bin geçici ve kalıcı konut inşa edeceğini kaydetti.BNPB, 8 Aralık'ta, Sumatra Adası'ndaki afet kaynaklı altyapı hasarlarının onarılması için Endonezya'nın yaklaşık 3 milyar dolar harcayabileceğini tahmin ettiklerini kaydetmişti. 3 eyaletteki hasar tespit çalışmaları devam ettikçe yeniden inşa için ayrılacak miktarın daha da artabileceği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/endonezyayi-saran-felaket-sel-ve-heyelanlarda-can-kaybi-900u-asti-1101600186.html

kuzey sumatra

açe

sumatra adası

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey sumatra, açe, sumatra adası, ulusal afet yönetim ajansı (bnpb), endonezya, sel felaketi