https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/endonezyadaki-sel-felaketinde-bilanco-agir-can-kaybi-1000i-gecti-1101838302.html
Endonezya'daki sel felaketinde bilanço ağır: Can kaybı 1000'i geçti
Endonezya'daki sel felaketinde bilanço ağır: Can kaybı 1000'i geçti
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1030'a çıktı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T10:58+0300
2025-12-16T10:58+0300
2025-12-16T11:09+0300
dünya
kuzey sumatra
açe
sumatra adası
ulusal afet yönetim ajansı (bnpb)
endonezya
sel felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101838352_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af44c2f820e0a75f050888d1f2dea88c.jpg
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1030'a yükseldiği, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi.Kabine toplantısında konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, şiddetli sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde toparlanma sürecinin zaman alabileceğini, ancak 2 ila 3 ay içinde normale dönülmesini hedeflediklerini bildirdi.Subianto, 1000 adet ağır iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini aktararak, "Yola erişimin büyük bölümü yeniden sağlandı, yalnızca birkaç bölge hala izole durumda" ifadesini kullandı.Her gün 60 helikopter ile çok sayıda uçağın bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalıştığına değinen Subianto, hükümetin etkilenen eyaletlerde 2 bin geçici ve kalıcı konut inşa edeceğini kaydetti.BNPB, 8 Aralık'ta, Sumatra Adası'ndaki afet kaynaklı altyapı hasarlarının onarılması için Endonezya'nın yaklaşık 3 milyar dolar harcayabileceğini tahmin ettiklerini kaydetmişti. 3 eyaletteki hasar tespit çalışmaları devam ettikçe yeniden inşa için ayrılacak miktarın daha da artabileceği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/endonezyayi-saran-felaket-sel-ve-heyelanlarda-can-kaybi-900u-asti-1101600186.html
kuzey sumatra
açe
sumatra adası
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101838352_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_2714dfc70b9cd1763796e27475f5a2c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey sumatra, açe, sumatra adası, ulusal afet yönetim ajansı (bnpb), endonezya, sel felaketi
kuzey sumatra, açe, sumatra adası, ulusal afet yönetim ajansı (bnpb), endonezya, sel felaketi
Endonezya'daki sel felaketinde bilanço ağır: Can kaybı 1000'i geçti
10:58 16.12.2025 (güncellendi: 11:09 16.12.2025)
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1030'a çıktı.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1030'a yükseldiği, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Kabine toplantısında konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, şiddetli sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde toparlanma sürecinin zaman alabileceğini, ancak 2 ila 3 ay içinde normale dönülmesini hedeflediklerini bildirdi.
Subianto, 1000 adet ağır iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini aktararak, "Yola erişimin büyük bölümü yeniden sağlandı, yalnızca birkaç bölge hala izole durumda" ifadesini kullandı.
Her gün 60 helikopter ile çok sayıda uçağın bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalıştığına değinen Subianto, hükümetin etkilenen eyaletlerde 2 bin geçici ve kalıcı konut inşa edeceğini kaydetti.
BNPB, 8 Aralık'ta, Sumatra Adası'ndaki afet kaynaklı altyapı hasarlarının onarılması için Endonezya'nın yaklaşık 3 milyar dolar harcayabileceğini tahmin ettiklerini kaydetmişti. 3 eyaletteki hasar tespit çalışmaları devam ettikçe yeniden inşa için ayrılacak miktarın daha da artabileceği belirtilmişti.