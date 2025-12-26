Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/isyan-ettiren-site-aidatlarina-yasal-duzenleme-kapida-torba-teklif-meclise-sunulacak-1102261239.html
İsyan ettiren site aidatlarına yasal düzenleme kapıda: Torba teklif Meclis'e sunulacak
İsyan ettiren site aidatlarına yasal düzenleme kapıda: Torba teklif Meclis'e sunulacak
Sputnik Türkiye
Fahiş site aidatları birçok kişiyi isyan ettirirken yasal düzenleme hazırlıkları da sürüyor. AK Parti yılın ilk haftasında fahiş aidat uygulamalarını da... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T12:07+0300
2025-12-26T12:12+0300
ekonomi̇
ak parti
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
torba yasa
aidat
site aidatı
İsyan ettiren site aidatlarına yasal düzenleme kapıda: Torba teklif Meclis'e sunulacak

12:07 26.12.2025 (güncellendi: 12:12 26.12.2025)
Abone ol
Fahiş site aidatları birçok kişiyi isyan ettirirken yasal düzenleme hazırlıkları da sürüyor. AK Parti yılın ilk haftasında fahiş aidat uygulamalarını da kapsayan torba kanun teklifini TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor.
Site aidatlarındaki fahiş artışlar nedeniyle çok sayıda kişi zor durumda kalırken, AK Parti’nin, yılın ilk haftasında fahiş aidat uygulamalarını da kapsayan bir torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda yapılacak değişikliklerin de yer alacağı teklifin, altı-yedi farklı kanunda düzenleme içeren toplam 28 maddeden oluşması planlanıyor.

Önce kat malikleri onaylayacak sonra proje hayata geçecek

Ekonomim'in haberine göre, AK Parti kaynakları öngörülen düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Mevcut uygulamada site yönetimleri giderlerini şeffaf olarak ilan etmiyor, hep ortalama miktarlar üzerinden yapıyor. Sitelerde toplanan aidatlarda gelişigüzel, insanları rahatsız edecek şekilde fahiş artışlar yapılıyor. Aidatların nereye harcandığına dair belirsizlikler var. Bunu disipline eden, yüksek aidatların sitenin Genel Kurulu’nun onayıyla yapılacağı bir usul getirilecek.
Uygulamada ‘ihtiyacımız var’ denilerek ‘avans’ adı altında her bir daireden belli miktar toplanıyor ama bu toplanan miktar, yapılacak iş için gereken miktarın çok üstünde olabiliyor. O iş daha düşük bedelle de yapılabiliyor veya hiç yapılmayabiliyor.
Getirilecek düzenlemeye göre yapılan iş proje onaylı olacak. Yani sitede bakım-onarım, altyapı, demirbaş yenileme, tadilat gibi bir iş yapılacaksa ‘bunun maliyeti nedir, ne yapılacak, fiyat teklifi alınmış mı’ buna göre bir proje onayı alınması gerekecek. Sitelerde basit müdahale gerektirecek işler dışında yapılacak işler için Genel Kurul’un onayının alınması şartı getirilecek. Önce kat malikleri bunu onaylayacak, ondan sonra aidata dönüşecek. Her türlü gider bir proje dahilinde yapılacak. Yüksek aidata sebebiyet veren konuya itirazları varsa kat malikleri Genel Kurul’da bunu yapacak."
