Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/istanbulda-aidat-haritasi-cikarildi-en-yuksek-ve-en-dusuk-ilceler-belli-oldu-merkezden-ceperlere-1101706135.html
İstanbul’da aidat haritası çıkarıldı, en yüksek ve en düşük ilçeler belli oldu: Merkezden çeperlere ‘aidat göçü’ başladı
İstanbul’da aidat haritası çıkarıldı, en yüksek ve en düşük ilçeler belli oldu: Merkezden çeperlere ‘aidat göçü’ başladı
Sputnik Türkiye
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin (PTYD) 21 bini aşkın site ve apartmanda yaptığı analiz, İstanbul’da en yüksek aidatların Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T11:12+0300
2025-12-11T11:12+0300
türki̇ye
i̇stanbul
aidat
site aidatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073643178_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c573a828c3ffb1446ac19164adb711be.jpg
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından hazırlanan “Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim–2025 Veri Analizi” raporu, İstanbul genelinde site ve apartman aidatlarındaki büyük farklılıkları ortaya koydu. 21 binden fazla yaşam alanını kapsayan çalışmaya göre, kentte aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler netleşti.En yüksek aidatlar: Beşiktaş ilk sıradaPTYD verilerine göre İstanbul’da aidatların en yüksek olduğu ilçeler Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli oldu. Bu ilçelerde yönetime ödenen aylık ortalama aidatlar şöyle:Kentte bazı rezidanslarda aidatların 62 bin lirayı aştığı da raporda yer aldı.En düşük aidatlar Adalar’daAidatın en düşük olduğu ilçe Adalar oldu. Adalar’da ortalama 645 TL aidat ödeniyor.Adalar’ı düşük aidatta takip eden ilçeler ise:İstanbul merkezinden çeperlere taşınıyorlarPTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, merkezi ilçelerdeki yüksek aidatların, sakinleri daha uygun maliyetli bölgelere yönelttiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:"İstanbul’da aidatı yüksek olan ilçelerden çeperlere doğru bir göç söz konusu. Buna ‘aidat göçü’ diyoruz. Pendik ve Büyükçekmece gibi ilçeler bu nedenle daha fazla tercih ediliyor."Özen, sadece 2025 yılında 117 binden fazla dairenin yüksek aidat ve kira nedeniyle taşındığını ifade etti.Neden aidatlar bu kadar farklı?Özen, ilçeler arasındaki büyük fiyat farklılığının nedenlerini;gibi unsurlarla açıkladı. Bazı apartmanlarda aidatın 50 TL olduğuna dikkat çeken Özen, bu yapılarda yalnızca temel temizlik hizmetlerinin bulunduğunu söyledi.Yeni yasa geliyor: Keyfi artışlar engellenecekÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetim ve denetim hizmetlerine ilişkin kanun tasarısı hakkında bilgi veren Özen, düzenlemenin yasalaşması halinde "Aidatlarda yapılan yüksek orandaki keyfi artışların önüne geçileceğini" vurguladı.
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/12/1073643178_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0743da10d8acad6d207f18419fa8ce6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, aidat, site aidatı
i̇stanbul, aidat, site aidatı

İstanbul’da aidat haritası çıkarıldı, en yüksek ve en düşük ilçeler belli oldu: Merkezden çeperlere ‘aidat göçü’ başladı

11:12 11.12.2025
© AAİstanbul konut
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AA
Abone ol
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin (PTYD) 21 bini aşkın site ve apartmanda yaptığı analiz, İstanbul’da en yüksek aidatların Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli’de, en düşük aidatların ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri’de ödendiğini ortaya koydu.
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından hazırlanan “Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim–2025 Veri Analizi” raporu, İstanbul genelinde site ve apartman aidatlarındaki büyük farklılıkları ortaya koydu. 21 binden fazla yaşam alanını kapsayan çalışmaya göre, kentte aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler netleşti.

En yüksek aidatlar: Beşiktaş ilk sırada

PTYD verilerine göre İstanbul’da aidatların en yüksek olduğu ilçeler Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli oldu. Bu ilçelerde yönetime ödenen aylık ortalama aidatlar şöyle:
Beşiktaş: 13 bin 134 TL
Beykoz: 11 bin 340 TL
Sarıyer: 11 bin 214 TL
Zeytinburnu: 9 bin 788 TL
Şişli: 9 bin 24 TL
Kentte bazı rezidanslarda aidatların 62 bin lirayı aştığı da raporda yer aldı.

En düşük aidatlar Adalar’da

Aidatın en düşük olduğu ilçe Adalar oldu. Adalar’da ortalama 645 TL aidat ödeniyor.
Adalar’ı düşük aidatta takip eden ilçeler ise:
Çatalca: 1.750 TL
Fatih: 1.813 TL
Arnavutköy: 2.071 TL
Silivri: 2.832 TL

İstanbul merkezinden çeperlere taşınıyorlar

PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, merkezi ilçelerdeki yüksek aidatların, sakinleri daha uygun maliyetli bölgelere yönelttiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"İstanbul’da aidatı yüksek olan ilçelerden çeperlere doğru bir göç söz konusu. Buna ‘aidat göçü’ diyoruz. Pendik ve Büyükçekmece gibi ilçeler bu nedenle daha fazla tercih ediliyor."
Özen, sadece 2025 yılında 117 binden fazla dairenin yüksek aidat ve kira nedeniyle taşındığını ifade etti.

Neden aidatlar bu kadar farklı?

Özen, ilçeler arasındaki büyük fiyat farklılığının nedenlerini;
binanın mimarisi,
sosyal tesis sayısı,
hizmet çeşitliliği,
ortak alanların büyüklüğü,
personel giderleri
gibi unsurlarla açıkladı. Bazı apartmanlarda aidatın 50 TL olduğuna dikkat çeken Özen, bu yapılarda yalnızca temel temizlik hizmetlerinin bulunduğunu söyledi.

Yeni yasa geliyor: Keyfi artışlar engellenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetim ve denetim hizmetlerine ilişkin kanun tasarısı hakkında bilgi veren Özen, düzenlemenin yasalaşması halinde "Aidatlarda yapılan yüksek orandaki keyfi artışların önüne geçileceğini" vurguladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала