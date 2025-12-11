https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/istanbulda-aidat-haritasi-cikarildi-en-yuksek-ve-en-dusuk-ilceler-belli-oldu-merkezden-ceperlere-1101706135.html
İstanbul'da aidat haritası çıkarıldı, en yüksek ve en düşük ilçeler belli oldu: Merkezden çeperlere 'aidat göçü' başladı
İstanbul’da aidat haritası çıkarıldı, en yüksek ve en düşük ilçeler belli oldu: Merkezden çeperlere ‘aidat göçü’ başladı
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin (PTYD) 21 bini aşkın site ve apartmanda yaptığı analiz, İstanbul'da en yüksek aidatların Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer... 11.12.2025
İstanbul’da aidat haritası çıkarıldı, en yüksek ve en düşük ilçeler belli oldu: Merkezden çeperlere ‘aidat göçü’ başladı
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin (PTYD) 21 bini aşkın site ve apartmanda yaptığı analiz, İstanbul’da en yüksek aidatların Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli’de, en düşük aidatların ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri’de ödendiğini ortaya koydu.
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından hazırlanan “Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim–2025 Veri Analizi” raporu, İstanbul genelinde site ve apartman aidatlarındaki büyük farklılıkları ortaya koydu. 21 binden fazla yaşam alanını kapsayan çalışmaya göre, kentte aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler netleşti.
En yüksek aidatlar: Beşiktaş ilk sırada
PTYD verilerine göre İstanbul’da aidatların en yüksek olduğu ilçeler Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli oldu. Bu ilçelerde yönetime ödenen aylık ortalama aidatlar şöyle:
Zeytinburnu:
9 bin 788 TL
Kentte bazı rezidanslarda aidatların 62 bin lirayı aştığı da raporda yer aldı.
En düşük aidatlar Adalar’da
Aidatın en düşük olduğu ilçe Adalar oldu. Adalar’da ortalama 645 TL aidat ödeniyor.
Adalar’ı düşük aidatta takip eden ilçeler ise:
İstanbul merkezinden çeperlere taşınıyorlar
PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, merkezi ilçelerdeki yüksek aidatların, sakinleri daha uygun maliyetli bölgelere yönelttiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"İstanbul’da aidatı yüksek olan ilçelerden çeperlere doğru bir göç söz konusu. Buna ‘aidat göçü’ diyoruz. Pendik ve Büyükçekmece gibi ilçeler bu nedenle daha fazla tercih ediliyor."
Özen, sadece 2025 yılında 117 binden fazla dairenin yüksek aidat ve kira nedeniyle taşındığını ifade etti.
Neden aidatlar bu kadar farklı?
Özen, ilçeler arasındaki büyük fiyat farklılığının nedenlerini;
ortak alanların büyüklüğü,
gibi unsurlarla açıkladı. Bazı apartmanlarda aidatın 50 TL olduğuna dikkat çeken Özen, bu yapılarda yalnızca temel temizlik hizmetlerinin bulunduğunu söyledi.
Yeni yasa geliyor: Keyfi artışlar engellenecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetim ve denetim hizmetlerine ilişkin kanun tasarısı hakkında bilgi veren Özen, düzenlemenin yasalaşması halinde "Aidatlarda yapılan yüksek orandaki keyfi artışların önüne geçileceğini" vurguladı.