İş insanı Ali Sabancı'nın 'Geçinemiyorum' sözleri gündem oldu

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın katıldığı bir toplantıda söylediği 'geçinemiyorum' sözleri dikkat çekti. 26.12.2025

İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan iş insanı Ali Sabancı'nın, 'Ben geçinemiyorum' sözleri dikkat çekti. Sabancı, "Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum" dedi.Ben geçinemiyorumESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fast Company Türkiye’nin İstanbul’da düzenlediği 2025’in son CEO Council etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı. Sabancı konuşmasında, “geçinemiyorum” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti: “Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım"Sabancı konuşmasının devamında da, "Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; çok doğal ‘faiz ne olacak?’, ‘enflasyon ne olacak?’, ‘büyüme ne olacak?’ diye odaklanıyoruz. Halbuki Londra’ya indiğin zaman orada sana pasaporttaki yetkili ‘ziyaret amacınız nedir?’ dediğinde o zaman anlıyorsun gerçek dünyanın ne kadar büyük olduğunu. 120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Londra’da, Frankfurt’ta, New York’ta ofislerimiz vasıtasıyla Dubai’de. " diye konuştu. 9 milyar dolar varlık yönetiyoruzEkonomim'in haberine göre, konuşmasını sürdüren Sabancı, "Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular.”

