Asgari ücret belli oldu: Siyasilerden zam açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılında asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu duyurdu. Açıklama sonrası siyasilerden ilk tepkiler geldi.
2026 yılında asgari ücret 28 bin 75 lira seviyesine yükselirken, siyasi isimlerden de ilk açıklamalar geldi.'Çalışanlar ve işverenler için hayırlı olsun'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:'Resmi açlık sınırı 30 bin lira'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise yapılan artışa tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:'Nasıl izah edeceksiniz?'İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu asgari ücret hakkında şöyle konuştu:
