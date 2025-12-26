İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 kent için kar alarmı verildi. İstanbul'a 'İzlanda soğuğu' geliyor
14:24 26.12.2025 (güncellendi: 15:08 26.12.2025)
Kar yağışı
© AA
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 22 ilde yoğun kar alarmı verdi. İstanbul için ise Prof. Dr. Orhan Şen 'biraz zor' yorumu yaptı.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren 22 şehirde yoğun kar yağışı görüleceğini duyurdu. Bakanlık bazı bölgelerde 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı beklendiğini kaydederken akıllara İstanbul'a kar yağacak mı sorusu geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "İstanbul'da kar biraz zor gözüküyor' derken, karla karışık yağmur beklendiğini belirtti. Prof. Dr. Şen, "Pazar akşamı ve pazartesi sabaha karşı karla karışık yağmur, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı gözükebilir. Yılbaşında, yılın sonunda da kar yağışı gözükmüyor. Ümitlenmesin herkes" dedi. Ankara için ise kar müjdesi verdi. AKOM ise İstanbul'a 'İzlanda soğuğu'nun geldiğini duyurdu.
Bakanlık 22 il için uyardı
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak şu paylaşımı yaptı:
"26 Aralık 2025 Cuma günü gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop’un batısı ile Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece Van’da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak’ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van’ın güneyinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
Soğuk hava dalgası geliyor
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de soğuk hava dalgasının geldiğini belirterek şunları dile getirdi:
"Orta Avrupa'dan, Doğu Avrupa üzerinden. Yani kutuplardaki soğuk biraz yırtıldı orada aşağı doğru akmaya başladı. Sibirya üzerinden doğru da bizi etkileyecek. Ne zamandan itibaren, hafta sonundan itibaren. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek.
İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 6 dereceye kadar düşecek. Anadolu'da da bu düşüşler etkili olacak. Ankara'da 3 dereceye kadar sıcaklık düşecek. Gündüz sıcaklıklarından bahsediyorum. Bunun yanında Anadolu'nun hemen hemen her tarafına cumartesi-pazar günü, nereler hariç, Akdeniz Bölgesi, Kıyı Ege ve Trakya hariç, kar yağışı bekliyoruz. Ama Marmara'nın doğusuna Kocaeli, İzmit, Düzce taraflarına kar yağışı olacak."
Ankara beyaza bürünebilir, İstanbul'da zor
CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şen, Ankara'da cumartesi günü kar yağışının başlayacağını ve pazar günü biraz daha kuvvetleneceğini belirterek şunları anlattı:
İstanbul'da kar biraz zor gözüküyor. Pazar akşamı ve pazartesi sabaha karşı karla karışık yağmur, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı gözükebilir. Yılbaşında, yılın sonunda da kar yağışı gözükmüyor. Ümitlenmesin herkes. Hatta Batı bölgelerde yılbaşında kar gözükmüyor. Ama bu soğuk hava önümüzdeki 10-15 gün devam edecek gibi gözüküyor. 10-15 gün bu soğukların devam etmesi demek Anadolu'da kar yüksekliğinin daha da artması demek. Marmara'da kar var dedik, Uludağ'da, Kartepe'de kayak merkezlerinde kar olabildiğine olacak. Yüksek kar seviyeleri olacak. Soğuk hava yarın akşamdan itibaren tüm Türkiye'de etkili olacak. Yağmur İstanbul'da devam edecek. Yağmur olarak devam edecek."
AKOM: İstanbul'a İzlanda soğuğu geliyor
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tahminlerine göre ise, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren azalarak 5°C’ler civarına, bölgesel olarak 0°C'ler civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın önümüzdeki 6-8 günlük süre boyunca etkili olması bekleniyor.
AKOM’un diğer tahminleri ise şöyle; rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması ve beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgeleri (Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer) ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde (Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla) karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor.
Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM ve BEUS mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması öneriliyor