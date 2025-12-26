https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/icisleri-bakanligi-duyurdu-22-kent-icin-kar-alarmi-verildi-istanbula-yagacak-mi-1102266122.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 kent için kar alarmı verildi. İstanbul'a 'İzlanda soğuğu' geliyor

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 22 ilde yoğun kar alarmı verdi. İstanbul için ise Prof. Dr. Orhan Şen 'biraz zor' yorumu yaptı. 26.12.2025, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren 22 şehirde yoğun kar yağışı görüleceğini duyurdu. Bakanlık bazı bölgelerde 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı beklendiğini kaydederken akıllara İstanbul'a kar yağacak mı sorusu geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "İstanbul'da kar biraz zor gözüküyor' derken, karla karışık yağmur beklendiğini belirtti. Prof. Dr. Şen, "Pazar akşamı ve pazartesi sabaha karşı karla karışık yağmur, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı gözükebilir. Yılbaşında, yılın sonunda da kar yağışı gözükmüyor. Ümitlenmesin herkes" dedi. Ankara için ise kar müjdesi verdi. AKOM ise İstanbul'a 'İzlanda soğuğu'nun geldiğini duyurdu. Bakanlık 22 il için uyardı İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak şu paylaşımı yaptı: Soğuk hava dalgası geliyorMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de soğuk hava dalgasının geldiğini belirterek şunları dile getirdi: "Orta Avrupa'dan, Doğu Avrupa üzerinden. Yani kutuplardaki soğuk biraz yırtıldı orada aşağı doğru akmaya başladı. Sibirya üzerinden doğru da bizi etkileyecek. Ne zamandan itibaren, hafta sonundan itibaren. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek.İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 6 dereceye kadar düşecek. Anadolu'da da bu düşüşler etkili olacak. Ankara'da 3 dereceye kadar sıcaklık düşecek. Gündüz sıcaklıklarından bahsediyorum. Bunun yanında Anadolu'nun hemen hemen her tarafına cumartesi-pazar günü, nereler hariç, Akdeniz Bölgesi, Kıyı Ege ve Trakya hariç, kar yağışı bekliyoruz. Ama Marmara'nın doğusuna Kocaeli, İzmit, Düzce taraflarına kar yağışı olacak."Ankara beyaza bürünebilir, İstanbul'da zorCNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şen, Ankara'da cumartesi günü kar yağışının başlayacağını ve pazar günü biraz daha kuvvetleneceğini belirterek şunları anlattı: AKOM: İstanbul'a İzlanda soğuğu geliyorİBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tahminlerine göre ise, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren azalarak 5°C’ler civarına, bölgesel olarak 0°C'ler civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın önümüzdeki 6-8 günlük süre boyunca etkili olması bekleniyor. AKOM’un diğer tahminleri ise şöyle; rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması ve beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgeleri (Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer) ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde (Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla) karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor.Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM ve BEUS mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması öneriliyor

