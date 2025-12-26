Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/icisleri-bakanligi-duyurdu-22-kent-icin-kar-alarmi-verildi-istanbula-yagacak-mi-1102266122.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 kent için kar alarmı verildi. İstanbul'a 'İzlanda soğuğu' geliyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 kent için kar alarmı verildi. İstanbul'a 'İzlanda soğuğu' geliyor
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 22 ilde yoğun kar alarmı verdi. İstanbul için ise Prof. Dr. Orhan Şen 'biraz zor' yorumu yaptı. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T14:24+0300
2025-12-26T15:08+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
orhan şen
ankara
i̇stanbul
kar yağışı
i̇stanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100085151_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a0ffcd30d807ffabcecc7e7e799dee79.jpg
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren 22 şehirde yoğun kar yağışı görüleceğini duyurdu. Bakanlık bazı bölgelerde 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı beklendiğini kaydederken akıllara İstanbul'a kar yağacak mı sorusu geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "İstanbul'da kar biraz zor gözüküyor' derken, karla karışık yağmur beklendiğini belirtti. Prof. Dr. Şen, "Pazar akşamı ve pazartesi sabaha karşı karla karışık yağmur, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı gözükebilir. Yılbaşında, yılın sonunda da kar yağışı gözükmüyor. Ümitlenmesin herkes" dedi. Ankara için ise kar müjdesi verdi. AKOM ise İstanbul'a 'İzlanda soğuğu'nun geldiğini duyurdu. Bakanlık 22 il için uyardı İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak şu paylaşımı yaptı: Soğuk hava dalgası geliyorMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de soğuk hava dalgasının geldiğini belirterek şunları dile getirdi: "Orta Avrupa'dan, Doğu Avrupa üzerinden. Yani kutuplardaki soğuk biraz yırtıldı orada aşağı doğru akmaya başladı. Sibirya üzerinden doğru da bizi etkileyecek. Ne zamandan itibaren, hafta sonundan itibaren. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek.İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 6 dereceye kadar düşecek. Anadolu'da da bu düşüşler etkili olacak. Ankara'da 3 dereceye kadar sıcaklık düşecek. Gündüz sıcaklıklarından bahsediyorum. Bunun yanında Anadolu'nun hemen hemen her tarafına cumartesi-pazar günü, nereler hariç, Akdeniz Bölgesi, Kıyı Ege ve Trakya hariç, kar yağışı bekliyoruz. Ama Marmara'nın doğusuna Kocaeli, İzmit, Düzce taraflarına kar yağışı olacak."Ankara beyaza bürünebilir, İstanbul'da zorCNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şen, Ankara'da cumartesi günü kar yağışının başlayacağını ve pazar günü biraz daha kuvvetleneceğini belirterek şunları anlattı: AKOM: İstanbul'a İzlanda soğuğu geliyorİBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tahminlerine göre ise, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren azalarak 5°C’ler civarına, bölgesel olarak 0°C'ler civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın önümüzdeki 6-8 günlük süre boyunca etkili olması bekleniyor. AKOM’un diğer tahminleri ise şöyle; rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması ve beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgeleri (Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer) ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde (Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla) karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor.Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM ve BEUS mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması öneriliyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-kar-ne-zaman-yagacak-1102260856.html
türki̇ye
ankara
i̇stanbul
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100085151_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_57a5697c307c8c4aaa91d006f6fc3a59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbula kar yağacak mı, ankaraya kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, istanbul kar
istanbula kar yağacak mı, ankaraya kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, istanbul kar

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 kent için kar alarmı verildi. İstanbul'a 'İzlanda soğuğu' geliyor

14:24 26.12.2025 (güncellendi: 15:08 26.12.2025)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 22 ilde yoğun kar alarmı verdi. İstanbul için ise Prof. Dr. Orhan Şen 'biraz zor' yorumu yaptı.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren 22 şehirde yoğun kar yağışı görüleceğini duyurdu. Bakanlık bazı bölgelerde 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı beklendiğini kaydederken akıllara İstanbul'a kar yağacak mı sorusu geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, "İstanbul'da kar biraz zor gözüküyor' derken, karla karışık yağmur beklendiğini belirtti. Prof. Dr. Şen, "Pazar akşamı ve pazartesi sabaha karşı karla karışık yağmur, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı gözükebilir. Yılbaşında, yılın sonunda da kar yağışı gözükmüyor. Ümitlenmesin herkes" dedi. Ankara için ise kar müjdesi verdi. AKOM ise İstanbul'a 'İzlanda soğuğu'nun geldiğini duyurdu.

Bakanlık 22 il için uyardı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak şu paylaşımı yaptı:
"26 Aralık 2025 Cuma günü gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop’un batısı ile Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. 27 Aralık Cumartesi günü, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece Van’da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak’ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van’ın güneyinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de soğuk hava dalgasının geldiğini belirterek şunları dile getirdi:
"Orta Avrupa'dan, Doğu Avrupa üzerinden. Yani kutuplardaki soğuk biraz yırtıldı orada aşağı doğru akmaya başladı. Sibirya üzerinden doğru da bizi etkileyecek. Ne zamandan itibaren, hafta sonundan itibaren. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek.
İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 6 dereceye kadar düşecek. Anadolu'da da bu düşüşler etkili olacak. Ankara'da 3 dereceye kadar sıcaklık düşecek. Gündüz sıcaklıklarından bahsediyorum. Bunun yanında Anadolu'nun hemen hemen her tarafına cumartesi-pazar günü, nereler hariç, Akdeniz Bölgesi, Kıyı Ege ve Trakya hariç, kar yağışı bekliyoruz. Ama Marmara'nın doğusuna Kocaeli, İzmit, Düzce taraflarına kar yağışı olacak."

Ankara beyaza bürünebilir, İstanbul'da zor

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Şen, Ankara'da cumartesi günü kar yağışının başlayacağını ve pazar günü biraz daha kuvvetleneceğini belirterek şunları anlattı:
İstanbul'da kar biraz zor gözüküyor. Pazar akşamı ve pazartesi sabaha karşı karla karışık yağmur, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde kar yağışı gözükebilir. Yılbaşında, yılın sonunda da kar yağışı gözükmüyor. Ümitlenmesin herkes. Hatta Batı bölgelerde yılbaşında kar gözükmüyor. Ama bu soğuk hava önümüzdeki 10-15 gün devam edecek gibi gözüküyor. 10-15 gün bu soğukların devam etmesi demek Anadolu'da kar yüksekliğinin daha da artması demek. Marmara'da kar var dedik, Uludağ'da, Kartepe'de kayak merkezlerinde kar olabildiğine olacak. Yüksek kar seviyeleri olacak. Soğuk hava yarın akşamdan itibaren tüm Türkiye'de etkili olacak. Yağmur İstanbul'da devam edecek. Yağmur olarak devam edecek."

AKOM: İstanbul'a İzlanda soğuğu geliyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tahminlerine göre ise, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren azalarak 5°C’ler civarına, bölgesel olarak 0°C'ler civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor. Soğuk havanın önümüzdeki 6-8 günlük süre boyunca etkili olması bekleniyor.
AKOM’un diğer tahminleri ise şöyle; rüzgârın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması ve beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Avrupa Yakası’nın kuzey bölgeleri (Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer) ile Anadolu Yakası’nın yüksek bölgelerinde (Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla) karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları oluşabileceği öngörülüyor.
Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM ve BEUS mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması öneriliyor
İstanbul hava durumu: Kar ne zaman yağacak? AKOM uyardı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
TÜRKİYE
AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kar ne zaman yağacak?
11:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала