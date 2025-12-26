https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/akomdan-istanbul-icin-saatli-uyari-kar-ne-zaman-yagacak-1102260856.html

AKOM'dan İstanbul için 'saatli' uyarı: Kar ne zaman yağacak?

AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği, bu akşamdan itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgasına karşı uyardı. İstanbul’da... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Bu akşamdan itibaren soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artıracak. İstanbul’da sıcaklıkların 8 derece birden düşmesi beklenirken, birçok ilde beyaz örtü ihtimali güçlendi. Yılbaşında da çok sayıda il için kar olasılığı gündemde.MGM ve Valilikten peş peşe uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği, dondurucu soğuklar konusunda uyarı yaptı. Açıklamalara göre 26 Aralık Cuma gününden itibaren İstanbul genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede (5–8 derece) azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar bekleniyorYetkililer, İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini bildirdi. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı.AKOM’dan saatli uyarıAKOM (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi), İstanbul için yeni uyarı yayımladı. AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Hafta boyunca bölgemizde rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların bu geceden itibaren azalarak 5°C'lerin altına, yer yer 0°C'ler civarına dondurucu seviyelere gerileyeceği, yağışların şehrin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı şeklinde görülebileceği öngörülüyor.”İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?AKOM'un açıklamasına göre, 27 Aralık Cumartesi ve 28 Aralık Pazar günü hafif yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

