Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak–31 Aralık 2026 döneminde günlük asgari ücret 1101... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Asgari ücretin 28 bin 75 TL olmasına ilişkin Komisyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yürürlüğe girdi. Tebliğde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi uyarınca yapılan çalışmaların sonuçlarına yer verildi.Komisyon çalışmaları 12–23 Aralık’ta yapıldıTebliğe göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık’ta başladığı çalışmalarını 23 Aralık’a kadar sürdürdü. Komisyon, iş sözleşmesiyle çalışan ve kanun kapsamında olan ya da olmayan tüm işçilerin asgari ücretini belirlemekle görevli bulunuyor.Günlük asgari ücret 1101 liraYapılan üç toplantı sonucunda, milli seviyede tek asgari ücret tespitine gidildi. Buna göre 1 Ocak–31 Aralık 2026 döneminde işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 1101 lira olarak belirlendi.Asgari ücret desteği 2026 boyunca sürecekKararda ayrıca, 2026 yılı Ocak–Aralık döneminde asgari ücret desteğinin 1270 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesi hükme bağlandı.Karar oy birliğiyle alındıTebliğde, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verdiği kaydedildi.

2025

