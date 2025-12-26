https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/yeni-asgari-ucret-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1102255623.html
Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak–31 Aralık 2026 döneminde günlük asgari ücret 1101... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T09:33+0300
2025-12-26T09:33+0300
2025-12-26T09:33+0300
ekonomi̇
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Asgari ücretin 28 bin 75 TL olmasına ilişkin Komisyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yürürlüğe girdi. Tebliğde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi uyarınca yapılan çalışmaların sonuçlarına yer verildi.Komisyon çalışmaları 12–23 Aralık’ta yapıldıTebliğe göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık’ta başladığı çalışmalarını 23 Aralık’a kadar sürdürdü. Komisyon, iş sözleşmesiyle çalışan ve kanun kapsamında olan ya da olmayan tüm işçilerin asgari ücretini belirlemekle görevli bulunuyor.Günlük asgari ücret 1101 liraYapılan üç toplantı sonucunda, milli seviyede tek asgari ücret tespitine gidildi. Buna göre 1 Ocak–31 Aralık 2026 döneminde işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 1101 lira olarak belirlendi.Asgari ücret desteği 2026 boyunca sürecekKararda ayrıca, 2026 yılı Ocak–Aralık döneminde asgari ücret desteğinin 1270 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesi hükme bağlandı.Karar oy birliğiyle alındıTebliğde, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verdiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/veparaya-operasyonu-bircok-gozalti-karari-var-1102254172.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asgari ücret, asgari ücret kararı, resmi gazete, asgari ücret tespit komisyonu, 2026 asgari ücret, günlük asgari ücret 1101 lira, asgari ücret desteği 1270 lira
asgari ücret, asgari ücret kararı, resmi gazete, asgari ücret tespit komisyonu, 2026 asgari ücret, günlük asgari ücret 1101 lira, asgari ücret desteği 1270 lira
Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak–31 Aralık 2026 döneminde günlük asgari ücret 1101 lira olarak belirlendi. Asgari ücret desteği ise 2026 boyunca 1270 lira olarak sürdürülmesi önerisiyle karara bağlandı.
Asgari ücretin 28 bin 75 TL olmasına ilişkin Komisyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yürürlüğe girdi. Tebliğde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi uyarınca yapılan çalışmaların sonuçlarına yer verildi.
Komisyon çalışmaları 12–23 Aralık’ta yapıldı
Tebliğe göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık’ta başladığı çalışmalarını 23 Aralık’a kadar sürdürdü. Komisyon, iş sözleşmesiyle çalışan ve kanun kapsamında olan ya da olmayan tüm işçilerin asgari ücretini belirlemekle görevli bulunuyor.
Günlük asgari ücret 1101 lira
Yapılan üç toplantı sonucunda, milli seviyede tek asgari ücret tespitine gidildi. Buna göre 1 Ocak–31 Aralık 2026 döneminde işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 1101 lira olarak belirlendi.
Asgari ücret desteği 2026 boyunca sürecek
Kararda ayrıca, 2026 yılı Ocak–Aralık döneminde asgari ücret desteğinin 1270 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesi hükme bağlandı.
Karar oy birliğiyle alındı
Tebliğde, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmamalarına karşılık, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verdiği kaydedildi.