https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/haftalik-yatirim-performanslari-aciklandi-altin-yatirimcisina-en-yuksek-getiriyi-sagladi-1102277331.html
Haftalık yatırım performansları açıklandı: Altın yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı
Sputnik Türkiye
Yatırım araçlarının haftalık performansı açıklandı. Bu hafta en yüksek getiriyi altın sağladı. Gram altın yüzde 4.82 artarak 6 bin 245 liraya yükseldi. 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T22:01+0300
2025-12-26T22:01+0300
2025-12-26T22:01+0300
ekonomi̇
altın
ons altın
gram altın
külçe altın
altın kan
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
yarım gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg
Küresel piyasalarda yaşanan yıl sonu endişesiyle altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.Gram altın yüzde 4.82 artarak 6 bin 245 liraya yükselirken, çeyrek altın 10 bin 460 liraya çıktı. Cumhuriyet altını 42 bin 92 liradan satıldı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.42 kayıpla 11 bin 294 puandan tamamladı. Dolar yüzde 0.17 artışla 42.88 liraya, euro yüzde 0.87 yükselişle 50.67 liraya çıktı. Yatırım fonları yüzde 0.58, emeklilik fonları yüzde 0.98 değer kazanırken, en çok kazandıran fonlar yüzde 4.58'le kıymetli maden fonları oldu.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_139:0:2351:1659_1920x0_80_0_0_3ad876947948eb7e22ee6fa42cade231.jpg
