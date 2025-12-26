Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Haftalık yatırım performansları açıklandı: Altın yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı
Haftalık yatırım performansları açıklandı: Altın yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı
Yatırım araçlarının haftalık performansı açıklandı. Bu hafta en yüksek getiriyi altın sağladı. Gram altın yüzde 4.82 artarak 6 bin 245 liraya yükseldi.
Küresel piyasalarda yaşanan yıl sonu endişesiyle altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.Gram altın yüzde 4.82 artarak 6 bin 245 liraya yükselirken, çeyrek altın 10 bin 460 liraya çıktı. Cumhuriyet altını 42 bin 92 liradan satıldı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.42 kayıpla 11 bin 294 puandan tamamladı. Dolar yüzde 0.17 artışla 42.88 liraya, euro yüzde 0.87 yükselişle 50.67 liraya çıktı. Yatırım fonları yüzde 0.58, emeklilik fonları yüzde 0.98 değer kazanırken, en çok kazandıran fonlar yüzde 4.58'le kıymetli maden fonları oldu.
Haftalık yatırım performansları açıklandı: Altın yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı

Yatırım araçlarının haftalık performansı açıklandı. Bu hafta en yüksek getiriyi altın sağladı. Gram altın yüzde 4.82 artarak 6 bin 245 liraya yükseldi.
Küresel piyasalarda yaşanan yıl sonu endişesiyle altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
Gram altın yüzde 4.82 artarak 6 bin 245 liraya yükselirken, çeyrek altın 10 bin 460 liraya çıktı. Cumhuriyet altını 42 bin 92 liradan satıldı.
BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.42 kayıpla 11 bin 294 puandan tamamladı. Dolar yüzde 0.17 artışla 42.88 liraya, euro yüzde 0.87 yükselişle 50.67 liraya çıktı.
Yatırım fonları yüzde 0.58, emeklilik fonları yüzde 0.98 değer kazanırken, en çok kazandıran fonlar yüzde 4.58'le kıymetli maden fonları oldu.
Altın ve gümüş rallisi sürüyor: Rekorlar tazelendi
10:18
