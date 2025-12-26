https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/haftalik-yatirim-performanslari-aciklandi-altin-yatirimcisina-en-yuksek-getiriyi-sagladi-1102277331.html

Haftalık yatırım performansları açıklandı: Altın yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı

Haftalık yatırım performansları açıklandı: Altın yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı

Sputnik Türkiye

Yatırım araçlarının haftalık performansı açıklandı. Bu hafta en yüksek getiriyi altın sağladı. Gram altın yüzde 4.82 artarak 6 bin 245 liraya yükseldi. 26.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-26T22:01+0300

2025-12-26T22:01+0300

2025-12-26T22:01+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın kan

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

yarım gram altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1096997250_0:130:2489:1530_1920x0_80_0_0_21b2537da333c6fc59c1d3a8fd0dc9fd.jpg

Küresel piyasalarda yaşanan yıl sonu endişesiyle altın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.Gram altın yüzde 4.82 artarak 6 bin 245 liraya yükselirken, çeyrek altın 10 bin 460 liraya çıktı. Cumhuriyet altını 42 bin 92 liradan satıldı. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0.42 kayıpla 11 bin 294 puandan tamamladı. Dolar yüzde 0.17 artışla 42.88 liraya, euro yüzde 0.87 yükselişle 50.67 liraya çıktı. Yatırım fonları yüzde 0.58, emeklilik fonları yüzde 0.98 değer kazanırken, en çok kazandıran fonlar yüzde 4.58'le kıymetli maden fonları oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/altin-ve-gumus-rallisi-suruyor-rekorlar-tazelendi-1102258356.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın kan, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, dolar, dolar/tl, euro, euro/tl