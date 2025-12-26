https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/altin-ve-gumus-rallisi-suruyor-rekorlar-tazelendi-1102258356.html

Altın ve gümüş rallisi sürüyor: Rekorlar tazelendi

Altın ve gümüş rallisi sürüyor: Rekorlar tazelendi

26 Aralık 2025 gram altın fiyatı ilk işlemlerde 6.243 ve ons altın fiyatı da 4.536 dolar ile yeni rekor seviyeyi gördü. Gümüş de 75 doları aşarak zirve...

Altın ve gümüş rekorlarla geçen yılın son günlerinde de rekor seviyelerde. Gram altın 26 Aralık 2025 tarihinde 6 bin 243 lirayı gördü. Gümüş de zirveyi yeniledi ve 75 doları aştı.Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı.Altın fiyatları 26 AralıkGümüş fiyatları 26 AralıkGümüş, şu sıralarda yüzde 4.2 yükselişle 74,9 dolardan alıcı buluyor.Gümüş 2025 yılında ne kadar arttı?Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 158 değer kazanarak altını açık ara geride bıraktı. Yapısal arz açığı, ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi ve güçlü sanayi talebi, gümüşün 75 dolar eşiğini aşmasında belirleyici rol oynadı.

