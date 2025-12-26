Türkiye
Altın ve gümüş rallisi sürüyor: Rekorlar tazelendi
Altın ve gümüş rallisi sürüyor: Rekorlar tazelendi
26 Aralık 2025 gram altın fiyatı ilk işlemlerde 6.243 ve ons altın fiyatı da 4.536 dolar ile yeni rekor seviyeyi gördü. Gümüş de 75 doları aşarak zirve...
Altın ve gümüş rekorlarla geçen yılın son günlerinde de rekor seviyelerde. Gram altın 26 Aralık 2025 tarihinde 6 bin 243 lirayı gördü. Gümüş de zirveyi yeniledi ve 75 doları aştı.Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı.Altın fiyatları 26 AralıkGümüş fiyatları 26 AralıkGümüş, şu sıralarda yüzde 4.2 yükselişle 74,9 dolardan alıcı buluyor.Gümüş 2025 yılında ne kadar arttı?Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 158 değer kazanarak altını açık ara geride bıraktı. Yapısal arz açığı, ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi ve güçlü sanayi talebi, gümüşün 75 dolar eşiğini aşmasında belirleyici rol oynadı.
10:18 26.12.2025 (güncellendi: 10:20 26.12.2025)
Altın
26 Aralık 2025 gram altın fiyatı ilk işlemlerde 6.243 ve ons altın fiyatı da 4.536 dolar ile yeni rekor seviyeyi gördü. Gümüş de 75 doları aşarak zirve tazeledi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın sabah saatlerine 10.255 TL’den satılıyor.
Altın ve gümüş rekorlarla geçen yılın son günlerinde de rekor seviyelerde. Gram altın 26 Aralık 2025 tarihinde 6 bin 243 lirayı gördü. Gümüş de zirveyi yeniledi ve 75 doları aştı.
Altının ons fiyatının Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından destek bulduğu görülürken, altının onsu bugün 4 bin 531,1 dolarla rekor kırdı.

Altın fiyatları 26 Aralık

Gram altın: 6 bin 243 lira
Çeyrek altın: 10 bin 100 lira
Yarım altın: 20 bin 180 lira
Tam altın: 40 bin 240 lira
Ons altın: 4 bin 536 dolar

Gümüş fiyatları 26 Aralık

Gümüş, şu sıralarda yüzde 4.2 yükselişle 74,9 dolardan alıcı buluyor.
Ons gümüş: 75 doları aştı
Gram gümüş: 103 TL
EKONOMİ
Altın tarihi rekorunu tazeledi, gümüşte de rekor geldi: Yeni haftanın ilk rakamları neler?
22 Aralık, 09:05

Gümüş 2025 yılında ne kadar arttı?

Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 158 değer kazanarak altını açık ara geride bıraktı. Yapısal arz açığı, ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi ve güçlü sanayi talebi, gümüşün 75 dolar eşiğini aşmasında belirleyici rol oynadı.
