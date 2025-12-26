https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/futbol-bahis-skandali-eski-hakem-ali-palabiyik-pfdkye-sevk-edildi-1102276599.html

Futbol bahis skandalı: Eski hakem Ali Palabıyık PFDK'ye sevk edildi

Futbol bahis skandalı: Eski hakem Ali Palabıyık PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen bahis soruşturması kapsamında hakemlerle ilgili disiplin sürecini genişletti. Eski hakem Ali Palabıyık, Profesyonel... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda, futbol müsabakalarına bahis oynadıkları gerekçesiyle 9 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi. Disipline gönderilen isimler arasında Süper Lig’de görev yapan eski hakem Ali Palabıyık da bulunuyor.Federasyondan yapılan açıklamada, sevk edilen hakemlerin farklı klasmanlarda görev yaptığı belirtilirken, disiplin sürecinin PFDK’nin yapacağı değerlendirmelerle netlik kazanacağı ifade edildi.

