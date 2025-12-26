Türkiye
Futbol bahis skandalı: Eski hakem Ali Palabıyık PFDK'ye sevk edildi
spor
ali palabıyık
türkiye futbol federasyonu (tff)
bahis
yasa dışı bahis
sanal bahis
yasadışı bahis
sahte bahis
hakem bahis skandalı
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda, futbol müsabakalarına bahis oynadıkları gerekçesiyle 9 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi. Disipline gönderilen isimler arasında Süper Lig’de görev yapan eski hakem Ali Palabıyık da bulunuyor.Federasyondan yapılan açıklamada, sevk edilen hakemlerin farklı klasmanlarda görev yaptığı belirtilirken, disiplin sürecinin PFDK’nin yapacağı değerlendirmelerle netlik kazanacağı ifade edildi.
ali palabıyık, türkiye futbol federasyonu (tff), bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis, hakem bahis skandalı
20:36 26.12.2025
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen bahis soruşturması kapsamında hakemlerle ilgili disiplin sürecini genişletti. Eski hakem Ali Palabıyık, Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda, futbol müsabakalarına bahis oynadıkları gerekçesiyle 9 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi.
Disipline gönderilen isimler arasında Süper Lig’de görev yapan eski hakem Ali Palabıyık da bulunuyor.
Federasyondan yapılan açıklamada, sevk edilen hakemlerin farklı klasmanlarda görev yaptığı belirtilirken, disiplin sürecinin PFDK’nin yapacağı değerlendirmelerle netlik kazanacağı ifade edildi.
Bahis soruşturması: 42 kişi daha PFDK'ye sevk edildi
20:23
