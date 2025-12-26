https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/futbol-bahis-skandali-eski-hakem-ali-palabiyik-pfdkye-sevk-edildi-1102276599.html
Futbol bahis skandalı: Eski hakem Ali Palabıyık PFDK'ye sevk edildi
26.12.2025
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda, futbol müsabakalarına bahis oynadıkları gerekçesiyle 9 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi. Disipline gönderilen isimler arasında Süper Lig’de görev yapan eski hakem Ali Palabıyık da bulunuyor.Federasyondan yapılan açıklamada, sevk edilen hakemlerin farklı klasmanlarda görev yaptığı belirtilirken, disiplin sürecinin PFDK’nin yapacağı değerlendirmelerle netlik kazanacağı ifade edildi.
