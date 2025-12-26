https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/bahis-sorusturmasi-42-kisi-daha-pfdkye-sevk-edildi-1102276168.html

Bahis soruşturması: 42 kişi daha PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda, futbol müsabakalarına bahis oynadıkları gerekçesiyle toplam 42 temsilci Profesyonel Futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083547214_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fefe65301807a9e79aa5229252eedaed.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci hakkında disiplin süreci başlattı.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na gönderilen isimler arasında 11 üst klasman, 21 klasman, 2 yeni klasmanla 8 federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi yer aldı.Federasyondan yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde TFF’ye istifalarını sunan 33 temsilciyle ilgili de ayrı bir işlem başlatıldığı belirtildi. Bu kişilerin futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynamadıklarının tespiti amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na resmi yazı gönderildiği ifade edildi.PFDK'ye sevk edilen temsilciler şöyle: Üst klasman: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren. Klasman: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntas, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın. Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas. Yeni Klasman: Önder Algül, Sertaç Erdem.

2025

SON HABERLER

