https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/fenerbahceden-transfer-hamlesi-yildiz-isimle-anlasma-yakin-1102247926.html

Fenerbahçe’den transfer hamlesi: Yıldız isimle anlaşma yakın

Fenerbahçe’den transfer hamlesi: Yıldız isimle anlaşma yakın

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için dünyaca ünlü golcü Alexander Sörloth’u gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, Atletico Madrid forması giyen Norveçli... 26.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-26T00:11+0300

2025-12-26T00:11+0300

2025-12-26T00:11+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

transfer

fi̇fa küresel transfer raporu

transfermarkt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101826535_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dfee21c94225d688aaad7e117d88a2bc.jpg

Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferi için Atletico Madrid’e yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Yıldız futbolcuya ise yıllık 11-12 milyon euro seviyesinde maaş teklif edildiği iddia edildi.Futbol yorumcusu Serkan Akkoyun, “Santraforda birinci aday zaten Sörloth. Benim duyduğum, Atletico Madrid’le de Sörloth’la da neredeyse anlaşma tamam. Ekstra bir durum çıkmazsa Fenerbahçe, devre arasında bu transferi bitirecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü, pürüz çıkmaması halinde Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/fenerbahce-baskani-sarandan-dolandiricilik-uyarisi-adim-kullanilarak-sms-atiliyor-1102247577.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt