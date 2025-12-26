Türkiye
Fenerbahçe’den transfer hamlesi: Yıldız isimle anlaşma yakın
Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Yıldız isimle anlaşma yakın
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için dünyaca ünlü golcü Alexander Sörloth'u gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, Atletico Madrid forması giyen Norveçli yıldızla anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferi için Atletico Madrid’e yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Yıldız futbolcuya ise yıllık 11-12 milyon euro seviyesinde maaş teklif edildiği iddia edildi.Futbol yorumcusu Serkan Akkoyun, “Santraforda birinci aday zaten Sörloth. Benim duyduğum, Atletico Madrid’le de Sörloth’la da neredeyse anlaşma tamam. Ekstra bir durum çıkmazsa Fenerbahçe, devre arasında bu transferi bitirecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü, pürüz çıkmaması halinde Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katacağı kaydedildi.
Fenerbahçe’den transfer hamlesi: Yıldız isimle anlaşma yakın

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için dünyaca ünlü golcü Alexander Sörloth’u gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, Atletico Madrid forması giyen Norveçli yıldızla anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferi için Atletico Madrid’e yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Yıldız futbolcuya ise yıllık 11-12 milyon euro seviyesinde maaş teklif edildiği iddia edildi.
Futbol yorumcusu Serkan Akkoyun, “Santraforda birinci aday zaten Sörloth. Benim duyduğum, Atletico Madrid’le de Sörloth’la da neredeyse anlaşma tamam. Ekstra bir durum çıkmazsa Fenerbahçe, devre arasında bu transferi bitirecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü, pürüz çıkmaması halinde Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katacağı kaydedildi.
