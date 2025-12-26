https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/eski-malezya-basbakani-necip-yolsuzluk-davasinda-25-dosyada-suclu-bulundu-1102268736.html
Eski Malezya Başbakanı Necip, yolsuzluk davasında 25 dosyada suçlu bulundu
Eski Malezya Başbakanı Necip, yolsuzluk davasında 25 dosyada suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Tutuklu eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, 1MDB yolsuzluk skandalına ilişkin davada görevi kötüye kullanma ve kara para aklama suçlarından toplam 25 dosyada... 26.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-26T16:01+0300
2025-12-26T16:01+0300
2025-12-26T16:01+0300
dünya
necip rezak
low taek jho
suudi arabistan
malezya
1mdb
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/07/1040030742_0:46:2374:1381_1920x0_80_0_0_dce7d9c7f08e5b7a33f24860cc641bf1.jpg
Malezya Yüksek Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluk skandalına ilişkin görülen davada tutuklu eski Başbakan Necip Rezak’ı 25 ayrı dosyada suçlu buldu. Mahkeme, Necip’i görevi kötüye kullanma suçundan 4, kara para aklama suçundan ise 21 dosyada mahkum etti. Duruşmada, 72 yaşındaki Necip Rezak, 1MDB fonundan usulsüz para aktarımı ve zimmete para geçirme iddialarıyla yargılandı. Mahkeme, Necip’in söz konusu suçları işlediğine hükmederken, verilecek cezanın daha sonra açıklanacağını bildirdi. Mahkeme kayıtlarına göre, Necip’in 1MDB fonundan 700 milyon dolardan fazla bir meblağı zimmetine geçirdiği öne sürüldü. Eski Başbakan, bu paranın Suudi Arabistan’dan gelen “siyasi bağış” olduğunu savundu. Ancak dava yargıcı, bu iddianın inandırıcı olmadığına hükmetti. Yargıç, Suudi Arabistan’dan Necip’in kişisel hesabına aktarıldığı iddia edilen bağışa ilişkin sunulan dört mektubun sahte olduğunu ve paranın kaynağının 1MDB fonu olduğunun delillerle ortaya konulduğunu belirtti. Mahkeme ayrıca, soruşturmada kilit isim olarak yer alan firari iş insanı Low Taek Jho’nun Necip’i kandırdığı yönündeki savunmayı da reddetti. Daha önce 12 yıl hapis cezası almıştı Malezya Federal Mahkemesi, Temmuz 2020’de Yüksek Mahkemenin Necip hakkında görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma suçlarından verdiği mahkûmiyet kararını nihai temyiz sürecinde onamıştı. Bu kapsamda Necip, 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Şubat 2024’te Malezya Af Kurulu, Necip’in hapis cezasını 6 yıla düşürmüş, para cezasında da indirime gitmişti. Mahkumiyet kararının kesinleşmesinin ardından Necip, Ağustos 2022’de Kajang Hapishanesi’nde cezasını çekmeye başlamış ve ülke tarihinde hapse giren ilk eski başbakan olmuştu. 1MDB yolsuzluk skandalı 2009 yılında Necip Rezak tarafından kurulan 1MDB fonu, 2015’te patlak veren yolsuzluk iddialarıyla dünya gündemine gelmişti. Soruşturmalar kapsamında fondan 4,5 ila 7 milyar dolar arasında bir meblağın usulsüz şekilde aktarıldığı tahmin ediliyor. Malezya yönetimi, kayıp fonların izini sürmek amacıyla aralarında ABD ve Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 12 ülkede hukuki girişimlerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/eski-bolivya-devlet-baskani-luis-arce-yolsuzluk-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alindi-1101705760.html
suudi arabistan
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104003/07/1040030742_0:0:2110:1582_1920x0_80_0_0_ce3be8fe1006cfe35d0629f403160084.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
necip rezak, low taek jho, suudi arabistan, malezya, 1mdb
necip rezak, low taek jho, suudi arabistan, malezya, 1mdb
Eski Malezya Başbakanı Necip, yolsuzluk davasında 25 dosyada suçlu bulundu
Tutuklu eski Malezya Başbakanı Necip Rezak, 1MDB yolsuzluk skandalına ilişkin davada görevi kötüye kullanma ve kara para aklama suçlarından toplam 25 dosyada suçlu bulundu. Mahkeme ceza kararını henüz açıklamadı.
Malezya Yüksek Mahkemesi, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluk skandalına ilişkin görülen davada tutuklu eski Başbakan Necip Rezak’ı 25 ayrı dosyada suçlu buldu. Mahkeme, Necip’i görevi kötüye kullanma suçundan 4, kara para aklama suçundan ise 21 dosyada mahkum etti.
Duruşmada, 72 yaşındaki Necip Rezak, 1MDB fonundan usulsüz para aktarımı ve zimmete para geçirme iddialarıyla yargılandı. Mahkeme, Necip’in söz konusu suçları işlediğine hükmederken, verilecek cezanın daha sonra açıklanacağını bildirdi.
Mahkeme kayıtlarına göre, Necip’in 1MDB fonundan 700 milyon dolardan fazla bir meblağı zimmetine geçirdiği öne sürüldü. Eski Başbakan, bu paranın Suudi Arabistan’dan gelen “siyasi bağış” olduğunu savundu. Ancak dava yargıcı, bu iddianın inandırıcı olmadığına hükmetti.
Yargıç, Suudi Arabistan
’dan Necip’in kişisel hesabına aktarıldığı iddia edilen bağışa ilişkin sunulan dört mektubun sahte olduğunu ve paranın kaynağının 1MDB fonu olduğunun delillerle ortaya konulduğunu belirtti. Mahkeme ayrıca, soruşturmada kilit isim olarak yer alan firari iş insanı Low Taek Jho’nun Necip’i kandırdığı yönündeki
savunmayı da reddetti.
Daha önce 12 yıl hapis cezası almıştı
Malezya Federal Mahkemesi, Temmuz 2020’de Yüksek Mahkemenin Necip hakkında görevi kötüye kullanma, kara para aklama ve güveni kötüye kullanma suçlarından verdiği mahkûmiyet kararını nihai temyiz sürecinde onamıştı. Bu kapsamda Necip, 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Şubat 2024’te Malezya Af Kurulu, Necip’in hapis cezasını 6 yıla düşürmüş, para cezasında da indirime gitmişti. Mahkumiyet kararının kesinleşmesinin ardından Necip, Ağustos 2022’de Kajang Hapishanesi’nde cezasını çekmeye başlamış ve ülke tarihinde hapse giren ilk eski başbakan olmuştu.
2009 yılında Necip Rezak tarafından kurulan 1MDB fonu, 2015’te patlak veren yolsuzluk iddialarıyla dünya gündemine gelmişti. Soruşturmalar kapsamında fondan 4,5 ila 7 milyar dolar arasında bir meblağın usulsüz şekilde aktarıldığı tahmin ediliyor.
Malezya yönetimi, kayıp fonların izini sürmek amacıyla aralarında ABD ve Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 12 ülkede hukuki girişimlerini sürdürüyor.