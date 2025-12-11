https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/eski-bolivya-devlet-baskani-luis-arce-yolsuzluk-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alindi-1101705760.html

Eski Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında gözaltına alındı

Eski Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında gözaltına alındı

Bolivya'da geçen ay görevden ayrılan eski Devlet Başkanı Luis Arce, ekonomi bakanı olduğu döneme ilişkin 'kamu fonlarını zimmete geçirme' iddiaları nedeniyle

Eski Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ekonomi bakanı olarak görev yaptığı döneme uzanan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Eski kabine üyesi Maria Nela Prada, Arce'nin ifade vermeye çağrılmadan ve herhangi bir tebligat gösterilmeden gözaltına alındığını belirterek, "Bu tamamen bir güç suistimalidir. Arce’nin masum olduğuna inanıyoruz ve bu sürecin siyasi bir fırsata dönüştürülmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.Bolivya basınında yer alan bilgilerde ülkenin özel suç birimi olarak bilinen FELCC ekiplerinin Arce'yi gözaltına aldığı aktarıldı.Soruşturmanın odağında 'kamu fonları' varYerel basındaki bilgilerde soruşturmanın Evo Morales yönetimi döneminde yerli topluluklara yönelik projeleri finanse etmek üzere oluşturulan bir fondan yapılan harcamalara dayandığı belirtildi. Buna göre savcılar, kamu kaynaklarının uygunsuz kullanıldığına dair delillerin Arce'yi işaret ettiğini belirtiyor.Bolivya hükümet yetkilileri, Arce’ye yöneltilen suçlamaların “görev ihlali” ve “mali suistimal” kapsamında değerlendirildiğini, dosyada 4 ila 6 yıl hapis cezası öngören maddelerin bulunduğunu bildirdi. Arce’nin şu anda başkent La Paz’da gözaltında tutulduğu belirtildi.Bolivya'da 20 yıllık MAS Partisi iktidarına son verilmiştiBolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen ikinci tur seçimlerini Rodrigo Paz kazanmış, yaklaşık 20 yıllık MAS Partisi iktidarına son vererek devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu. Arce, seçim sonuçlarını kabul etmiş ve düzenli geçiş süreci için yeni yönetimle işbirliği yapacağını açıklamıştı. Paz, 5 Kasım'da yemin etti ve görevine başladı.

